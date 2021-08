annonse

Venstre frir til byene, og de ser på Senterpartiet som sin hovedmotstander.

– Jeg er redd for at vi får norgeshistoriens mest byfiendtlige regjering hvis Senterpartiet får stor innflytelse. Det ser også ut som Ap har gjort knefall for dette distriktsfrieriet til Vedum, sier Guri Melby i VG.

– Venstre har glemt røttene sine, svarer Trygve Slagsvold Vedum, og sier at før kjempet de mot embetsmannsstaten. Men i dag forsvarer de helseforetak og at de som sitter på toppen vet best.

De to partilederne møtes matfestivalen i Trondheim. Venstre-lederen ser på Vedum og hovedmotstander under årets valgkamp.

– På mange viktige saker står de for det motsatte av oss, og de lager en motsetning mellom by og land som jeg mener veldig dumt, sier Melby, og mener at å gi mer til distriktene, vil føre til at byene får mindre.

Vedum vil kutte i ufornuftige ting, og avviser at Sp er byfiendtlige.

– Med Høyre, Venstre og Frp, som har styrt de siste årene, har mange av reformene handlet om hvordan man skal løse Oslo sentrum sine utfordringer. Vi må selvfølgelig ha en politikk for Oslo sentrum, men vi må også ha en politikk for hele Norge, sier Vedum til VG, og nevner hvor penger er å hente:

– Vi vil også ha en satsing på bygdene. Jeg har hatt et tydelig utspill denne uken om at å bruke 40 milliarder kroner på nytt regjeringskvartal, er helt ekstrem pengebruk. Jeg er opptatt av at man skal kutte i unødvendig pengebruk.

