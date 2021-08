annonse

Mandag måtte nestlederen i Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, møte i retten, da han er tiltalt for misbruk av EU-midler og dokumentfalsk.

Det fremgår av tiltalen at Messerschmidt i 2014 og 2015 urettmessig mottok rundt 100.000 kroner fra EU, noe som skulle ha vært en kompensasjon for utgifter til EU-konferanser. Det skriver NTB.

Påtalemyndigheten mener de kan bevise at det ikke var snakk om EU-konferanser og at pengene derimot ble brukt for å dekke utgifter i forbindelse med et gruppemøter i Dansk Folkeparti.

Dansk Folkepartis tidligere administrasjonssjef Jeanie Nørhave skal ha utgitt seg for å være direktør ved Color Hotel Skagen, og undertegnet en av regningene som ble sendt til Brussel.

Messerschmidt beklaget mandag i retten at det ble gjort feil da Nørhave undertegnet som hotelldirektør. Han nektet imidlertid for anklagen om svindel med EU-midler.

