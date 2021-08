annonse

Den siste slettingen av humorinnslag i vår statskanal, NRK, kom etter klager fra en liten gruppe asiatiske mennesker som følte seg krenket.

Dette burde utløse en prinsipiell diskusjon om hva som egentlig skal få medføre en såpass alvorlig inngripen mot humorinnslag, men også mot andre programmer. Når kriteriet for at noe skal slettes fra arkiver tydeligvis er at noen klager over at de føler seg krenket, kan det vel nesten ikke være grenser for massesletting av innslag i våre mediearkiver.

Det skjer åpenbart svært ofte at enkeltpersoner klager over fjernsynsprogrammer. Ofte er det ikke særlig mange, og i det siste eksempelet, der tre av Nicolay Ramms humorinnslag er vedtatt fjernet fra eteren for alltid, dreier det seg, etter det jeg har lest i mediene, om fire, unge personer av asiatisk opprinnelse, deriblant den såkalte influenceren, Jenny Huse.

Når jeg ser bildet av Jenny Huse i VG, blir jeg for øvrig nesten sjokkert over å se et ansikt som overhodet ikke lenger ser asiatisk ut, med oppblåste lepper, nese som åpenbart har blitt endret av en eller flere «nose jobs», og øyne som ikke har asiatiske trekk overhode. Har noen stilt spørsmålet om hva som gjør at en influencer som åpenbart har gjort alt for å fjerne sine egne asiatiske trekk, føler seg krenket av at et asiatisk talk show parodieres? Hun har jo selv helt og holdent fjernet sitt asiatiske utseende.

Rasisme mot asiater er jo svært mye omtalt i mediene for tiden, og man lurer jo litt på om NRK har latt seg påvirke av en populistisk vind av anti-asiatisk-rasisme-bølge. Dette forsterkes betydelig når man leser influencerens innvending mot Ramms parodi. Hvordan er hennes begrunnelse for å reagere? Jo hun hevder at Ramms programmer parodierer «japanere», og dermed skaper et stigmatiserende og fordomsfullt bilde av japanere. Men det er jo helt feil. Ramm har ikke laget en parodi på «japanere», han har laget en parodi på en bestemt type talk show, med en bestemt type programleder som tilfeldigvis er japansk.

Jeg oppholder meg mye i Thailand, og ser ofte på TV der, og jeg vet at samme type talk-show er vanlige over hele Sør-Øst-Asia. Ramm sin parodi fremstiller overhodet ikke asiater generelt på en stigmatiserende og fordomsfull eller sårende måte. Påstandene om dette er like meningsløse som om noen påstår at Kristian Valens parodi på Nils Gunnar Lie i TVNorge var en krenkende og stigmatiserende parodi på «nordmenn». Kan det være så vanskelig å forstå at en parodi på EN bestemt programleder eller EN type programleder for et bestemt show, overhodet ikke er krenkende overfor en hel befolkningsgruppe?

Jeg legger også merke til at Jenny Huse begrunner sin klage med at hun ble minnet på traumer fra sin barndom, der hun ble ertet for sine asiatiske øyne. Men dette har jo ingenting å gjøre med om Nicolay Ramms parodi i seg selv var rasistisk eller støtende å gjøre! Alle og enhver kan av og til oppleve å se et TV-innslag, en film, en serie eller lese en bok eller en avis, og oppleve å bli minnet på et traumatisk minne fra barndommen. Dette sier ingenting om at det man ser eller leser på noen måte i seg selv er krenkende, det er det minnet man bærer med seg, som vekker ubehag.

De aller fleste mennesker har minner fra barndom og oppvekst, om ubehagelige opplevelser. Hvem har ikke blitt ertet, mobbet, holdt utenfor, hatt det vanskelig hjemme osv? Om vi ser noe på TV som vekker til live ubehagelige minner, så kan vi selvsagt ikke klandre TV for våre egne ubehagelige assosiasjoner!

Det blir helt meningsløst dersom alle som får ubehagelige assosiasjoner av humor eller annet, kan klage til NRK for å få slettet det programmet som har utløst deres ubehag.

Dette er noe som overhodet ikke kan begrunne at et TV-program blir slettet i NRKs arkiver. En TV-kanal kan selvsagt ikke styre sin programpolitikk basert på at noen muligens kan få ubehagelige assosiasjoner til noe de selv har opplevd. Tenk på hvor mange mennesker som sitter rundt omkring foran TV-skjermen i Norge, og har en bakgrunn med svært traumatiserende opplevelser!

Å ha blitt ertet for skrå øyne må vel nesten sies å være en bagatell sammenlignet med mennesker som her opplevd krig, sult, seksuelle overgrep, grov omsorgssvikt og andre virkelig vonde ting, som kan ha påført dem varige men som de aldri blir kvitt? Jeg har selv lidd av PTSD og kunne hverken se på TV eller lese aviser i flere år, så jeg vet hva jeg snakker om. Men skulle TV lage sine programmer slik at de var tilpasset folk som ikke makter å se på hverken nyheter eller underholdningsprogram pga deres egne vonde opplevelser?

Når det gjelder krenkende humor, synes jeg også det må være sin plass å spørre om ikke mediene i Norge ofte produserer krenkende nyhetssaker. Men det ser ikke ut til å assisere dem det minste. Jeg har nevnt Thailand, fordi min kone er derfra, og jeg har ofte lurt på om norske medier føler noe ansvar for hvordan de fremstiller Thailand og thailandske kvinner? Jeg tør påstå at minst 90 % av alle nyhetssaker om thaikvinner handler om prostitusjon, og jeg vil også hevde at norske medier har bidratt til å skape et bilde av Thailand som et sex-eldorado og thailandske kvinner nærmest som sex-dyr som er klar til å ligge med alle og enhver de måtte møte på.

For ikke å snakke om den perioden da det var mange nigerianske prostituerte i norske storbyer. Norske medier var fulle av reportasjer som svarte, kvinnelige sexarbeidere, og til slutt festet det seg et inntrykk blant norske menn, om at nærmest enhver svart kvinne som de møtte på. Var i Norge for å selge sex.

Les også: Mener NRK er feige som trekker Ramm-episoder



Skal tro om mediene noensinne har følt noe medansvar for at de har skapt et svært stereotypisk og fordomsfullt inntrykk av disse kvinnene i Norge? Personlig har jeg aldri noensinne sett en norsk avis ta noen form for selvkritikk for å lage et så massivt antall reportasjer der de formidler grovt, stigmatiserende oppfatninger av hele folkeslag. Når nå NRK velger å slette noen episoder av en parodi på EN spesiell type talk-show, som på ingen måte formidler noen fordommer mot et helt folkeslag, fremstår det nærmet latterlig – særlig når begrunnelsen for slettingen er at en liten håndfull personer føler seg krenket..

Som et lite apropos til mobbingen av asiater i Norge, la meg for øvrig fortelle at vi tidligere bodde på Søndre Nordstrand. Mine to døtre, som er norsk-asiatiske opplevde ganske mye mobbing der, og jeg kjenner igjen alt det som asiater forteller om ching-chong, hundespiser, skrå øyne, koronaspreder osv. Men hvem var det som sto for denne mobbingen? Jo, andre innvandrere og for det meste muslimer. Ja, det er en realitet! Når har vi flyttet til et område der det bor nesten bare etniske nordmenn, og barna forteller at de ikke lenger opplever denne typen mobbing. Dette bare som et lite apropos!

Men det er selvsagt helt unevnelig i MSM.

