Google og Facebook vil nekte uvaksinerte å returnere til kontoret i USA.

NHO mener det er riktig å ta debatten nå også i Norge, skriver DN.

Direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom mener at innføring av vaksinepass for å komme tilbake til kontoret vil medføre at den yngre generasjonen vil bli utelatt.

– Vi vet at de er de yngste arbeidstagerne som har slitt mest på hjemmekontor. Ville det da vært riktig at det er de vaksinerte som skal få vende tilbake? sier hun.

I USA har både både Google og Facebook klargjort at de vil nekte uvaksinerte ansatte å komme tilbake på kontoret. President Joe Biden har sagt at alle offentlig ansatte på nasjonalt nivå som ikke vil vaksinere seg, må bruke munnbind på jobb, testes en eller to ganger ukentlig og jobbreiser vil kunne bli begrenset.

I Norge er koronavaksine frivillig, men Nina Melsom ønsker seg imidlertid en diskusjon om dette.

– Bruken av vaksinepass i arbeidslivet har ikke vært et tema til nå, men vi mener at det vil være av stor verdi om myndighetene, sammen med arbeidstager- og arbeidsgiverorganisasjonene, drøftet problemstillingen. Det er en del praktiske spørsmål og dilemmaer vi synes det vil være verdt å reflektere over, sier Melsom.

Statssekretær Saliba Andreas Korkunc i Helse- og omsorgsdepartementet, sier at arbeidsmiljøloven begrenser hva slags opplysninger en arbeidsgiver kan kreve.

– Departementet mener derfor at det vil være lite aktuelt å bruke koronasertifikatet i arbeidsforhold. Arbeidsmiljøloven setter skranker for adgangen til å bruke koronasertifikat i arbeidslivet, selv om hjemmelen i smittevernloven i seg selv vil kunne åpne for en slik bruk, sier Korkunc.

Også andre nestleder i Norsk Sykepleierforbund, Kai Øivind Brenden, sier de på generelt grunnlag har liten tro på vaksinepåbud som løsning for å få helsepersonell vaksinert.

Melsom mener uansett at debatten bør tas.

– Det kan tenkes at det kan komme argumenter for at noen yrkesgrupper bør vaksineres, som ansatte i helsevesenet, oljearbeidere og andre grupper som jobber tett på hverandre og med brukere, avslutter hun.

