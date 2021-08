annonse

Krystsina Tsimanouskaja kontaktet politiet på Haneda-flyplassen i Tokyo for å søke om asyl.

OL-utøveren hevder hun ble forsøkt kidnappet av regimet etter at hun kritiserte det sportslige opplegget, skriver NTB.

Tsimanouskaja skulle i utgangspunktet på et fly til Istanbul, men har dratt til Polens ambassade i Tokyo for å søke om asyl i landet, melder Reuters.

Hun la ut en film i sosiale medier der hun hevder hun ble presset av hviterussiske OL-ledere og ba Den internasjonale olympiske komité (IOC) om hjelp.

– Jeg ble satt under press, og de forsøker å fjerne meg fra Japan med tvang, uten mitt samtykke, sier Tsimanouskaja.

Aktivistgruppa Belarusian Sport Solidarity Foundation (BSSF), frykter livet hennes er i fare i Hviterussland.

Foranledningen for saken skal være at løperen kritiserte det hviterussiske laget på Instagram hvor hun hevdet å ha blitt tvunget til å stille på stafettlaget på 400 meter, til tross for at hun aldri har løpt distansen før.

Krystsina Tsimanouskaja skal stille i 200-meterheat mandag.

Den hviterussiske olympiske komité ledes av president Aleksandr Lukasjenko og hans sønn, Viktor.

Polens utenriksminister Marcin Przydacz forteller på Twitter at landet vil tilby Tsimanouskaja visum på humanitært grunnlag.

– Polen er klare til å hjelpe Krystsina Tsimanouskaja, en hviterussisk idrettsutøver beordret av Lukasjenkos regime om å returnere fra OL til Minsk. Hun er tilbudt humanitært visum og får muligheten til å fortsette idrettskarrieren i Polen om hun ønsker det, skriver Przydacz.

