Prisen på et fat nordsjøolje hadde mandag kveld falt med over 3 prosent.

Spotprisen var i 18-tiden mandag på 72,5 dollar, etter en nedgang på 3,5 prosent. Drøyt to timer senere hadde fallet flatet ut, men nedgangen var fortsatt på 3,2 prosent (72,7 dollar) godt ut i den amerikanske handelsdagen.

Før helgen lå prisen på over 75 dollar fatet.

Prisfallet begynte 15-tiden mandag. Etter et halvt år med prisøkning har oljeprisen den siste måneden ligget stabilt over 70 dollar, om man ser bort fra et lite fall midt i juli.

Bloomberg rapporterer at nedgangen skyldes frykt for at deltavarianten av coronaviruset vil påvirke oljeetterspørselen, i tillegg til dårlige produksjonstall i den kinesiske industrien.

Også prisen på amerikansk lettolje faller mandag.

