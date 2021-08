annonse

annonse

Den danske ytringsfrihetsforkjemperen får ikke engang en normal gravstøtte.

Den berømte og beundrede tegneren Kurt Westergaard døde 14. juli i år. Det gikk hele fire dager før dødsfallet ble proklamert for offentligheten. Da var han allerede stedt til hvile, skriver HRS, som har snakket med Westergaards gallerist, Erik Guldager.

– Selv ikke jeg vet hvor han er gravlagt. Alt foregikk i stillhet og i høyt tempo og kun med de aller nærmeste til stede under begravelsen, sier Guldager til HRS.

annonse

Westergaards tegning av en terrorist med en bombe antent i turbanen, som ifølge HRS ikke engang var ment å forestille profeten Muhammed, har for alltid skrevet seg inn i verdenshistorien som den såkalte «Muhammed-tegningen». Den vakte kraftige reaksjoner i muslimske land og miljøer i den vestlige verden, etter at den ble publisert i 2005.

Ambassader stod i brann i Midtøsten. Den danske ambassaden i Islamabad ble også angrepet, og mennesker ble drept i opptøyer i land med muslimsk majoritet.

Westergaard ble selv utsatt for terrorplaner og terror to ganger, og levde sine siste år i Århus med rundt 80 overvåkningskameraer på og rundt eiendommen og med en egen døgnbemannet politistasjon i en forlengelse av egen stue, skriver HRS. Han og hans kone Gitte levde som i et fengsel.

annonse

Frykter vandalisme

Nå viser det seg altså at Kurt Westergaard ikke vil hedres med en normal gravstøtte, fordi graven vil kunne bli utsatt for vandalisme.

– Myndighetene frykter for hvordan gravstedet ville bli behandlet. Det er meget trist at Kurt engang ikke kan få fred etter sin død, sier Guldager.

Galleristen tar derfor grep, og vil lage en egen minnelund for å kompensere for at det ikke blir noen ordentlig grav.

– Jeg vil lage en minnelund ved mitt hjem ved elven Gudenå på Jylland (ikke langt fra Århus, red.), slik at folk kan komme og hedre ham ved å legge ned blomster, sier Guldager.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse