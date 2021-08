annonse

Vektløfteren Laurel Hubbards deltakelse som OL-historiens første transkvinne var sterkt omdiskutert. Mandag ble hun umiddelbart slått ut etter tre forsøk.

43-åringen fra New Zealand ble heftig omdiskutert i forkant av kvinnenes OL-konkurranser i vektløfting. Sportslig matchet imidlertid ikke prestasjonene med all oppmerksomheten.

Hubbard feilet i alle sine forsøk i rykk i +87-kilosklassen. Dette til tross for at vektløfteren ble født som mann og konkurrerte i herreturneringer frem til 2012. Hun mislykket først på 120 kilo og bommer deretter to ganger på 125.

Dermed ble hun eneste utøver i klassen som ikke fikk konkurrere i støt.

– Prestasjonen var ikke slik jeg hadde håpet på, men jeg er ydmyk over all støtten jeg har fått rundt omkring hele New Zealand. Jeg er klar over at min deltakelse har vært kontroversiell, sa Hubbard etter den tidlig exiten.

Hubbard begynte å konkurrere som kvinne i 2017, og allerede samme år tok hun VM-sølv. Flere har reagert på at newzealenderen fikk delta i OLs kvinneklasse, da det ble påpekt at hun kunne ha genetiske fordeler av å ha vært mann tidligere i livet.

OL ble mulig for Hubbard etter en omdiskutert regelendring i 2015. Det ble med denne åpnet for transpersoner å delta i lekene så lenge de kan fremlegge testosteronnivåer innenfor bestemte grenseverdier.

