Pandaen Huan Huan fødte to tvillinger natt til mandag.

Det er den andre gangen en panda føder i Frankrike, ifølge dyrehagen Beauval.

Da ungen Yuan Meng ble født i 2017av samme mor, så var det den første pandafødselen i Frankrike noensinne.

De to tvillingene, som ble født rundt klokka 1, er dermed de tredje ungene til Huan Huan og partneren Yuan Zi.

– De to ungene er rosa. De er i veldig fin form. De ser store nok ut og er praktfulle, sa Rodolphe Delord, som er leder i dyreparken.

Det er svært vanskelig for pandaer å pare seg, både i fangenskap og i det fri. Hunnen er nemlig bare mottakelig for befruktning i ett til to døgn i året, og i fangenskap viser pandahannene ofte ikke interesse for akten i det hele tatt.

Likevel klarte Huan Huan og Yuan Zi å pare seg hele åtte ganger i mars – til dyrepassernes store begeistring og overraskelse.

Oppdraget med å finne navn til tvillingene gis til Peng Liyuan, kona til Kinas president Xi Jinping, opplyser dyrehagen.

