annonse

annonse

Politiet i Australia bruker nå helikopter for å true folk med bøter om de ikke lytter til myndighetenes drakoniske lockdown-regler.

– Merk følgende! Merk følgende! Dette er et politihelikopter, ble det ropt i en høytaler fra et helikopterer over en strand i Sydney.

Video av hendelsen ble lastet opp på TikTok.

– Vil alle som er samlet i Gorden Bay forlate området. Det lokale politiet er varslet og kommer snart. Alle som bryter folkehelseordren vil bli ilagt en bot, lyder det fra helokopteret mens en gjeng unge mennesker skynder seg vekk fra stranden.

– Dette er folkehelseordre, ikke bryter reglene, du vil bli funnet og bøter utstedt, er beskjeden fra politiet.

Tyranni

På sosiale medier mange rasende, og flere har utrykt misnøye i media. Mange har omtalt myndighetenes tvangsnedstenging for tyranni.

– Jeg kan ikke tro det. Sjekker de at vi har på oss masker i hagen vår? Snakk om å bli behandlet som mistenkte kriminelle, sier en person til Daily Mail Australia.

Det også også observert politihelikopter over parker og andre steder i Australia der samme beskjed blir gitt.

De siste helgene har det vært store protester i landet. Forrige helg tok flere titalls tusen mennesker til gatene for å demonstrere mot myndighetenes strenge coronatiltak. Nesten halvparten av landets befolkning er nå i lockdown.

You want to only work for one side of politics, you own the rewards pic.twitter.com/uilsW9TnbF #sydneyprotest

— 𝕋𝕙𝕖 𝕊𝕖𝕟𝕥𝕚𝕟𝕖𝕝 (@The_SentineI) July 24, 2021