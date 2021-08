annonse

– Synd hvis kun de ekstremt skoleflinke stikker av med mulighetene.

Toppkarakterer fra universitetet er ikke nødvendigvis utslagsgivende for ansettelse, og kan ha blitt tillagt for stor vekt av arbeidsgivere de seneste årene. Det mener Berit Svendsen, sjef for Vipps internasjonalt og tidligere Telenor-topp.

Svendsen husker da hun selv søkte på NTNUs sivilingeniørstudium i elektronikk: Mens de med høyt snitt kom rett inn på studiet, måtte Svendsen ta opp fag og skaffe praksispoeng gjennom arbeid for å klare det samme.

– Det jeg lærte da var at det er hard jobbing som lønner seg. Det er egentlig de kandidatene jeg er ute etter, og ikke de som kun flyter på talentet.

Svendsen understreker imidlertid at karakterer i seg selv har en «ekstremt viktig» rolle som faglig kvalitetssikring fra de akademiske institusjonene.

Hun er en av flere norske toppledere som Dagens Næringsliv har snakket med i forbindelse med årets opptak til høyere utdanning, herunder rekordhøye karakterkrav til studier som medisin og jus.

Og Svendsens syn på toppkarakterer deles av andre toppledere i DNs reportasje, nemlig Deloitte-sjef Sjur Gaaseide, Christin Bøsterud i EY, Schibsted-sjef Kristin Skogen Lund og Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

– Det er synd hvis det ender opp med at kun de ekstremt skoleflinke stikker av med mulighetene. Det kan være grunn til å bli bekymret for at mangfoldet blir litt borte, mener Gaaseide, som selv er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.

Haugli poengterer at innovasjon og nytenkning ikke nødvendigvis verdsettes i akademia. Men i næringslivet kan slike egenskaper komme til nytte.

– Gründere er ikke nødvendigvis skolelys, men de kan det å utfordre etablerte sannheter og å ta risiko. Dette er kvaliteter som kan straffe seg i skolesystemet, men som er veldig etterspurt i arbeidslivet, sier Haugli til DN.

I 2019 lanserte Universitetet i Oslo (UiO) et honoursprogram som er forbeholdt dem med aller høyest karaktersnitt fra videregående. Denne bachelorgraden har 210 studiepoeng, mot de 180 studiepoengene som inngår i en vanlig bachelor.

– Studiet har mye obligatorisk undervisning og krever fulltidsinnsats av deg som student, advarer UiO. Honoursstudenter må blant annet lære om kunstig intelligens, data science, modellering og metoder og delta i vitenskapelig arbeid, rapportering og kommunikasjon.

Honours-programmet vakte dels negative reaksjoner fra studentenes representanter, herunder Susann Andora Biseth-Michelsen, påtroppende leder i Studentparlamentet.

Biseth-Michelsen mente at honoursstudentene får for mange goder som ikke kommer gjennomsnittsstudenten til del.

– De vil for eksempel få sin faglige mentor. Vi mener på vår side at alle studenter uavhengig av studieprogram skal ha krav på en slik faglig mentor, sa Biseth-Michelsen til NRK.

Realfagslinjen i Honours-programmet har i 2021-opptaket den aller høyeste poenggrensen, foran samtlige medisinstudier i Norge.

For søkere med førstegangsvitnemål kreves det 62,8 poeng. Dette er mer enn medisin ved UiO, som «bare» krever 62 poeng.

