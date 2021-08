annonse

NTB melder Oslo skadelegevakt behandlet over 400 skadde som følge av ulykker med elsparkesykkel i juli. Tallet er nær det dobbelte av i fjor.

I snitt behandlet Oslo skadelegevakt 12,9 personer som hadde skadet seg i elsparkesykkelulykker hver dag i måneden som gikk, ifølge foreløpige tall fra Oslo skadelegevakt.

Totalt har det vært 401 skader, noe ned fra 436 i juni, men fortsatt vesentlig flere enn i samme måned i fjor da 214 hendelser fant sted. Fortsatt skjer en stor andel av ulykkene, over 40 prosent, mellom klokken 23 og 5 om morgenen. Og fortsatt er over 6 prosent av skadene alvorlige.

Overlege Henrik Siverts ved Oslo skadelegevakt sier til NTB at andelen av dem som kommer til legevakt etter elsparkesykkelulykker, har økt litt i forhold til andre skader.

– Elsparkesykkelskadene var opp mot 7 prosent av alle skadene i juni og opp mot 8 prosent i juli. Så andelen har faktisk økt litt, selv om totalantallet har gått noe ned, sier han.

– Trenger regulering

Siverts mener tallene viser at det er et behov for reguleringene som byrådet planlegger å innføre fra og med 1. september – med nattestengning og et makstak på 8.000 elsparkesykler.

– Jeg hadde jo håpet at mediefokuset og våre oppfordringer kanskje skulle bidra til at brukerne av syklene var litt mer forsiktige, særlig på nattetid, sier Siverts.

– De grepene som er tatt hittil, ser i alle fall ikke ut til å ha hatt noen innvirkning. Ulykkene har nå nådd et stabilt høyt nivå, sier han.

