Brukte som argument mot varslerne at avsløringene ville gi vann på mølla til rasistiske kritikere av Ways of Seeing.

De hevdet seg å være utsatt for knebling av ytringsfriheten og inntok en offerrolle. Nå kommer det frem et nådeløst press mot interne varslere fra de samme som fremstilte seg som ytringsfrihetens og antirasismens forsvarere. Sentrale i trakasseringene og neddyssingene har vært Pia Maria Roll, Sara Baban og Hanan Benammer.

Det samme har professor ved KHiO, Kai Johnsen.

Det har vært påfallende taust om avsløringene som følge av at varslene mot Ways of Seeing-regissør Marius von der Fehr ble kjent gjennom Morten Traaviks avsløringer av et advokatforfattet varsel fra 2019 sendt til KHiO. Bransjenettsteder Subjekt har skrevet om det, Resett har omtalt von der Fehr ved navn og Nettavisen har også fulgt litt opp. Ellers er det helt stille fra de store mediene.

Men det er en stygg skandale som her ligger urørt. I et debattinnlegg på Nettavisen utdyper den tidligere scenekunsteren Katrine Bull Evensen hva saken dreier seg om.

Kort fortalt hevder hun at menneskene som sto sentralt bak det kontroversielle teaterstykket Ways of Seeing, hvor man filmet husene til kjente nordmenn fra Arbeiderpartiet, til Frp til mennesker i Resett og viste det på et lerret mens stykket om «det rasistiske nettverket» ble spilt.

Forestillingene førte til at justisminister Tor Mikkel Waras samboer ble tiltalt og dømt for å ha iscenesatt trusler mot eget hjem for å fremstille seg som et offer.

«Dramaet rundt Ways of seeing (WOS) våren 2019 ble starten på et stort, offentlig slag om ytringsfrihet. Samtidig foregikk et annet drama i miljøet rundt teatergruppen.» Slik starter Bull Evensen sitt innlegg.

Varselet gjaldt Marius von der Fehr (som omtales som NN i Nettavisens utgave). Han hadde ideen til filmingen av husene og var medregissør sammen med Pia Maria Roll. Evensen skriver:

«Jeg og noen andre begynte i august 2018 å jobbe med et varsel mot en person (NN) i dette miljøet. Varselet beskriver kultaktige grupper som bygges opp rundt scenekunstprosjekter, medarbeidere som føler seg fanget og blir dratt med i autoritetskonflikter, press til å være i nær relasjon rundt prosjektene, manipulasjon, isolering, økonomisk utnytting og voldshendelser. Vår prosess endte med et formelt varsel til en rekke kulturinstitusjoner.»

– Dette ble tatt ille opp av NNs [Marius von der Fehrs] sosiale krets, og ble sett på som et angrep på teatergruppen hans, fortsetter hun.

I det Evensen omtaler som «teatergruppen hans» er Ways of Seeing gjengen på Black Box-teatret med Pia Maria Roll i spissen helt sentrale.

– Nå begynte dramaet rundt gruppen. For oss som kjenner historien til mannen vi varslet om, var det mye kjent: En tett gruppe med tilsynelatende flat struktur basert på idealer fra revolusjonære teatergrupper på 70-tallet.

– Flere i gruppen ville kaste ut medlemmet på grunn av varselet, men sentrale ledere krevde at de andre skulle støtte ham, skriver hun.

Marius von der Fehr beholdt innflytelse i en samtidig offentlig finansiert prosjekt til tross for varslene, men gjorde umiddelbart underslag for over 800.000 kroner. I dommen het det at han var «spilleavhengig».

«Nå så det dårlig ut at de hadde motarbeidet varslerne. Trioens maktovertakelse [de sentrale personene som støttet von der Fehr] så heller ikke bra ut, og de ble redde for at det hele skulle komme ut i pressen,» skriver Evensen og fortsetter.

– En måte teatergruppen har løst neddyssingen på er å fremstille NNs rolle i utarbeidingen av teaterstykket som mindre viktig enn den var. Et annet grep er en spinn om at hvis sakene blir kjent, kommer en flyktning i teatergruppen til å bli mer hetset fra ytre høyre.

Den «flyktningen» det her er snakk er ifølge kunstnere Morten Traavik, Sara Baban. Baban var helt sentral i teaterstykket, sammen med Hanan Benammar, Pia Maria Roll og Marius von der Fehr.

I et innlegg på Facebook har Traavik eksponert hvem de anonymiserte personene i Evensens kronikk er.

– Det var merkelig å være vitne til en type gruppepress og psykologiske mekanismer vi prøvde å beskrive i varselet, denne gangen i større skala. Det ble arrangert demonstrasjoner for kunstnerisk ytringsfrihet. Det var mye fokus på anmeldelser av de tre av kvinnene i Ways of Seeing, skriver Evensen og fortsetter:

– Samtidig foregikk det to etterforskninger av en faktisk kriminell person i det samme miljøet, men dette gikk under radaren. Dette skulle handle om høyresiden mot venstresiden, kunstverdenen mot regjeringen. Ingen saker som rotet til de rene frontlinjene kunne komme frem.

Og med tanke på at de etablerte mediene fortsatt ikke skriver om de avsløringene som nå kommer frem, stiller mange seg spørsmål ved om mediene heller ikke vil forkludre agendaen, hvor de venstreorienterte «kunstnerne» er heltene, mens deres kritikere er onde rasister fra ytre høyre

«Gode saker er gode, men de er også perfekte å gjemme seg bak hvis man har forskjellige agendaer. Pia Maria Roll og Hanan Benammar er blant de som gjør seg selv uangripelige ved å si at hvis man kritiserer dem, så kritiserer man den gode sak,» skriver Evensen.

– Jeg har selv hatt tilhørighet til noen idealistiske organisasjoner opp gjennom årene. Så jeg kjenner til de psykologiske mekanismene som gjør at man kan bli revet med av at man føler man er med på noe viktig. Men jeg lærer gang på gang at hierarkiene er hardest i miljøer hvor flat struktur er et ideal. For da er det vanskeligere å peke på hvem som har makten, avslutter den tildigere scenekunstneren som nå er funnet seg et nytt beite.

Katrine Bull Evensen jobber nå som molekylærbiolog.

Undertegnede var en av dem som fikk huset sitt filmet i Ways of Seeing.

