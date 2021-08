annonse

Det er yngre menn som utfører terrorisme, og i slike miljøer er hatet mot kvinner svært utbredt. Det dreier seg stort sett om menn som har vokst opp uten en far.

– I ekstremistiske miljøer fokuseres det mye på å være ekstrem og å kunne være tøff i tonen. De er gjennomsyret av antifeminisme. Det er også godt synlig på kommentarer på nettet, sier Lasse Josephsen til Vårt Land, og legger til:

– De propaganderer for at de skal ta mannsrollen tilbake i det gamle vesten. De utnytter usikkerheten som finnes rundt mannsrollen i dag.

Josephsen har overvåket de høyreekstreme miljøene i USA, og har tidligere vært påvirket og en del av det selv. Men i dag mener han at ekstremistene føler at samfunnet er blitt feminisert, og at menn er blitt ubrukelige.

Nå skriver han en bok om incels, det er menn i ufrivillig sølibat som er ensomme, sinte og radikaliserte. De fleste har vokst opp bare med mor.

– Det fleste har vokst opp uten far eller et mannlig forbilde, og derfor ser de på den seksuelle revolusjonen på sekstitallet som en stor katastrofe. Hvorvidt dette er sentralt i radikalisering, kan jeg ikke si noe om, sier han, og legger til:

– Vi ser at terrorhandlinger blir brukt for å vise de andre i miljøet hvor sterk og tøff man er. Christchurch-terroristen skrev før angrepet at man skal slutte å sitte hjemme og game, og heller dra ut for å aksjonere.

Kjønnsforsker Jørgen Lorentzen sier Den islamske staten er et godt eksempel. Unge marginaliserte og avmaskuliniserte menn fikk der tilgang til makt, og et voldsapparat som gjorde kvinner til slaver og dem selv til herskere.

