Sykehusinnleggelser og dødsfall fra Covid-19-pandemien har stupt over hele Norge i løpet av sommeren.

Ifølge Nettavisen, som siterer VGs koronaspesial, var det fem corona-relaterte dødsfall i landet i løpet av juli måned, og det er nå 14 sykehusinnlagte i landet.

Et enkelt regnestykke fra Preben Aavitsland, overlege ved Folkehelseinstituttet (FHI), estimerer at IFR (infection fatality rate) – eller andelen som dør som følge av smitte – for Covid-19 lå på cirka 0,05 prosent gjennom perioden mai – juli i år.

IFR under en vanlig influensasesong er på cirka 0,1 prosent i Norge, har pandemiforsker Svenn-Erik Mamelund ved Universitetet Oslo Met tidligere opplyst til Nettavisen.

IFR beregner den totale dødeligheten i samfunnet – ikke for enkeltindividet. Covid-19 er farligere for eldre mennesker enn influensa, men høy vaksineringsgrad og effektive vaksiner gjør at dødeligheten totalt sett nå er lavere enn for influensa under en vanlig influensasesong.

I november 2020 antok FHI at IFR for Covid-19 lå på 0,12 prosent mellom da og sommeren 2020.

– Vi har ikke gjort noen offisielle estimater av IFR siden da. I mai, juni og juli hadde vi til sammen 23,877 påviste tilfeller hvorav 25 døde, sier FHI-overlege Preben Aavitsland til Nettavisen.

– Hvis vi antar at vi har påvist om lag halvparten av tilfellene – noe vår modellering indikerer – skulle IFR bli omtrent 0,05 prosent, legger han til.

