annonse

annonse

– Senterpartiets kritikk av Ap og avvisning av SV gjør rødgrønn samling vanskelig.

Dagsavisen etterspør samhold på rødgrønn side. Målingene viser et flertall, men Sp står i veien for en løsning, og de sier det er beklagelig at Sp ikke vil samarbeide med SV.

– Det er lenge igjen, og mye kan fortsatt skje. Om vi legger meningsmålingene til grunn er det likevel all mulig grunn til optimisme i den rødgrønne leiren seks uker før valget. Det går mot en ny regjering. Men hvilken regjering?, spør Dagsavisen i en leder, og retter skytset mot Sp:

annonse

– Velgerne hadde fortjent å vite hva alternativet er. Men Senterpartiet står i veien.

Les også: Beskylder Sp for å være «byfiendtlige»



Senterpartiet vedtok på landsmøtet en «Senterparti-/Ap-basert regjering, men de utelukket ikke SV.

annonse

– Det er også overraskende hvordan Sp, stinne av selvtillit på grunn av gode meningsmålinger, benyttet valgkampåpningen i Nord-Norge i forrige uke til å angripe Arbeiderpartiet, skriver de, og legger til:

– Vi kan ha forståelse for at Senterpartiet vil ha æren for å ha vært det tydeligste opposisjonspartiet i spørsmål som sentralisering og byråkratisering.

Dagsavisen mener det er likevel uklokt av Vedum å gå til angrep på sine politiske allierte på den måten.

– En ting er hva det gjør med samarbeidsklimaet. Kjekling i mediene er sjelden et godt utgangspunkt for gode forhandlinger. Like viktig er inntrykket velgerne sitter igjen med, avisen spør hvor samarbeidet er:

– SV skal ikke være med, og nå skal også Arbeiderpartiet få kjeft for gamle synder. Hva blir igjen av et rødgrønt samarbeid?

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse