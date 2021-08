annonse

annonse

Geir Gulliksen (61) og hesten Quatro måtte tåle et surt feilpoeng i tidsstraff i OL-kvalifiseringen i sprangridning i Tokyo tirsdag, men er likevel finaleklare.

Den norske ekvipasjens ene feilpoeng holdt til plass blant de 30 som står på startstrek i onsdagens finale.

Veteranen Gulliksen, som er tidenes eldste norske OL-utøver, loset hesten Quatro trygt gjennom banen i OL-anlegget i den japanske hovedstaden. I mål ble imidlertid ekvipasjen straffet med ett poeng etter å ha kommet 41 hundredeler for sent til å klare tidsgrensen.

annonse

Det poenget kunne i verste fall ha kostet Gulliksen plassen i finalen. Ekvipasjene rangeres etter antall feilpoeng, ikke tid. Til slutt kunne imidlertid den erfarne nordmannen juble.

Omgjort

Det kunne samtidig blitt flere feilpoeng på Gulliksen og Quatro. Da duoen passerte vanngraven hevet dommeren det røde flagget og signaliserte at den norske ekvipasjen hadde berørt listen etter landing. Disse feilpoengene ble så trukket tilbake etter en nærmere sjekk.

I forkant av sommerlekene i Japan var veteranen klar på at en medalje var drømmen. Det håpet lever fortsatt.

annonse

Etter at tirsdagens kvalifisering var over sa Gulliksen til Eurosport at ikke alle har vært like begeistret for at nettopp han skulle representere Norge i Japan.

Kritikere

– Jeg kan si det nå i ettertid. Det har vært noen kritikere til at jeg skulle reise, som har vært ganske sterke. Det er ikke pene meldinger jeg har fått. Jeg tåler det meste, men det plager meg, sa OL-deltakeren.

– Det motiverte meg bare så jæklig til dette. Du kan tenke deg at den dagen du får beskjed om at du blir tatt ut, får du melding om at du ikke burde dra og har ingenting der å gjøre. Meldingen var helt forferdelig, tilføyde han.

Onsdag rir han OL-finale.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474