annonse

annonse

En gransking av New York-guvernør Andrew Cuomo konkluderer med at han har seksuelt trakassert flere ansatte, ifølge New Yorks justisminister Letitia James, gjengitt av NTB.

Den nesten fem måneder lange granskingen er utført av to advokater som har snakket med 179 personer. Den konkluderte med at arbeidsmiljøet under Cuomo var fiendtlig, og det var preget av fryktkultur.

Anklagere og nåværende og tidligere ansatte er blant dem som er intervjuet.

annonse

– Disse intervjuene og bevisene avslører et dypt bekymringsfullt, men tydelig bilde: Guvernør Cuomo har seksuelt trakassert nåværende og tidligere statsansatte, sa James på en pressekonferanse tirsdag.

Cuomo ble tidligere i år anklaget av en rekke kvinner for seksuell trakassering eller upassende oppførsel.

Den 64 år gamle guvernøren nekter for å ha tatt på noen på upassende vis, men han sa tidlig at han beklaget hvis oppførselen hans ble misforstått som flørting.

annonse

Cuomo har også sådd tvil ved uavhengigheten ved advokatene som fikk jobben med å granske anklagene mot ham.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474