Karsten Warholm satte en fantastisk, ny verdensrekord. Han senket sin egen rekord med 75 hundredeler. Også Rai Benjamin smadret den gamle rekorden. Men hvor mye av forbedringen skyldtes utøverne og hvor mye et forbedret underlag?

New York Times skriver i en artikkel at «det fjærende underlaget på Olympiastadion i Tokyo har blitt sammenlignet med en trampoline».

– Du kan føle spretten, sier en løper de har snakket med.

Siden starten har rekord etter rekord blitt slått, det gjelder personlig bestenoteringer eller nasjonale rekorder. Og nå altså Warholms verdensrekord.

Det er det italienske selskapet Mondo som har laget og lagt dekket. De har vært i bransjen i årevis og halvparten av alle friidrettsrekordrer er satt på banen hvor Mondo har laget dekket.

Men til Tokyo bestemte de seg for å lage noe helt spesielt.

– Det er nytt for Tokyo, sier Mondos internasjonale sjef Andrea Vallauri.

Mondo brukte tre år på å komme opp med den riktige substansen og gummidekket. De lot løpere teste ut ulike versjon. Og det skal ha vært unison enighet blant utoverne om hvilket dekke som var best.

De nye granulatene som brukes virker støtdempende men gir også et skyv tilbake som gjør at det føles som å løpe på en trampoline. Løperne sier at det virker som de får kraften tilbake etter at steget er satt.

Vallauri mener dekket kan forbedre tidene med opptil to prosent. Andre faktorer som kan forklare rekordtidene er nye, forbedrede løpesko samt det varme været, skriver New York Times.

Og godt trente utøvere med fokus på rekorder, vil nok også hjelpe.

