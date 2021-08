annonse

«Her har du størst sjanse for å overleve om verden kollapser,» heter det i en overskrift fra NRK.

Norge er ikke ett av stedene nevnt i studien til universitetet i Cambridge. NRK formidler også at evne til å «beskytte sine grenser mot uønsket massemigrasjon» vil være sentralt i overlevelsen. Det samme vil egenproduksjon av mat.

Det høres ut som Frp og Sp-politikk, samt å skulle være hentet fra nykommeren Demokratene og PDKs programmer.

Britiske forskere mener en pandemi verre enn covid-19, katastrofale følger av klimakrisen, og en alvorlig økonomisk krise kan være mulige årsaker for en kollaps av sivilisasjonen slik vi kjenner den, skriver NRK.

– Vi har vært heldige med at alle disse tingene ikke har skjedd samtidig. Det er ingen reell grunn til at det ikke kan skje samme år, sier professor Aled Jones ved Anglia Ruskin University i Cambridge i England til The Guardian.

Jones mener sammen med sine kollegaer at sivilisasjonen befinner seg i en «faretruende tilstand» hvor en kombinasjon av økologisk ødeleggelse, begrensede ressurser og befolkningsvekst kan føre til at verden bryter sammen «innen få tiår».

Disse forskerne har i en studie vurdert hvor på kloden det vil være størst sjanse for å overleve skulle dommedagsprofetiene deres slå til, og Norge er ikke ett av stedene på listen.

Norge regnes som ett av landene som har taklet koronapandemien best, men gis altså ikke mye sjanse i en verden i ruiner.

Forskerne rangerte landene etter deres evne til å dyrke mat til befolkningen og til å beskytte sine grenser mot uønsket massemigrasjon, evne til å produsere og distribuere elektrisitet, samt øvrig produksjon.

Det viste seg at øyer i tempererte regioner med lav befolkningstetthet kom best ut.

New Zealand, Island, Irland, Australia og Storbritannia, er blant land som disse forskerne altså mener man har størst mulighet til å holde liv i seg om hundre og ett skulle være ute.

Skal man tro dommedagsklokken så er det ikke lenge igjen før elendigheten blir en realitet.

– Vi uttrykker nå hvor nærme verden er katastrofe i sekunder og ikke timer. Vi står overfor en akutt nødssituasjon, en absolutt uakseptabel tilstand som har fjernet ethvert rom for feil eller ytterligere forsinkelser, advarte president Rachel Bronson i Bulletin of the Atomic Scientists da klokken sist ble stilt i 2020.

– Menneskeheten står overfor to eksistensielle farer: atomvåpen og klimaendring. Disse truslene blir forsterket av cyberkrigføring, som undergraver samfunnets evne til å respondere, skrev Bulletin of the Atomic Scientist da klokken ble satt til 100 sekunder på midnatt.

