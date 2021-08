annonse

Afghanistans hovedstad Kabul er rystet av en kraftig eksplosjon, men det er uklart hva som har skjedd, ifølge NTB.

Det meldes også om skuddvekslinger, og ifølge ubekreftede meldinger i sosiale medier skal det ha eksplodert en kraftig bilbombe. Bilder viser røyk stige opp fra området.

Ifølge Tolo News har væpnede menn tatt seg inn i boligen til Afghanistans fungerende forsvarsminister Bismillah Khan Mohammadi.

Taliban har tatt kontroll over store deler av Afghanistan siden USA og Nato trakk sine styrker ut.

Opprørerne har beleiret flere provinshovedsteder og har også rykket stadig nærmere Kabul.

Video from downtown Kabul where a car bomb attack occurred around 8pm (local time) near the defense minister’s residence. pic.twitter.com/81HJj80C6M

— TOLOnews (@TOLOnews) August 3, 2021