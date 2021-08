annonse

Når man leser det som NTB skriver om menneskeskapte klimaendringer skjønner vi at de ikke finner sted.

På Resett her om dagen så jeg referert en artikkel av NTB om klimaendringer, hvor CO2-utslipp er så farlige at verden skal gå under og eksplodere i et ragnarokk verre enn i en superheltfilm fra Hollywood.

De hevdet at «all tvil om klimaendringene er feid til side.»

Den var illustrert av et fotografi av kjøletårn ved et kraftverk i Kina, som slapp ut vanndamp. Vi vet at vanndamp har en ren, hvit farge. Her hadde hele bildet blitt farget brunt, og vanndampen har blitt gitt en truende mørkt utseende, nesten som om de skulle være tordenskyer i ferd med å forme seg.

Men hva i all verden har dette med klimaendringer å gjøre?

Det er tydeligvis umulig å finne noe som kan illustrere klimaendringer. Alle illustrasjoner til klimaendringer må man bare finne på, selv om de ikke passer. Det finnes vel noen som er dumme nok til å tro at de brunfargede skyene som kommer ut av pipene er den farlige CO2-klimagassen og skadelige for jorda. Men dette er ikke annet enn kynisk propaganda.

Politikerne betaler alle masssemedia for å bedrive propaganda slik at de kan skremme folk til å betale CO2-avgifter på alt mulig uten å protestere.

Brunfargede illustrasjoner som dette skaper alltid en ekkel følelse i leseren med sine assosiasjoner til undergang og katastrofe. «Når brunfargen i øynene brenner, skatter og avgifter inn i statskassa renner!»

Hele greia skapte en ekkel følelse i meg også. Er det virkelig mulig at folk i Norge er så lettpåvirkelige?

Det er slik propaganda virker. Lag en ekkel følelse, og voksne folk blir som barn, hvor frykt dominerer over fornuft og logikk. Det er som med eksperimentet med Pavlovs hund. Skap en assosiasjon mellom klimaendringer og fæl forurensning og folk vil bli ute av stand til å skille mellom disse, og til å vurdere påstander og illustrasjoner nøkternt

Nå er det straks lansering av en ny klimarapport, og den må selvsagt ikles alle de vanlige flosklene. ’Det har aldri vært så ille!’, ’Det går enda raskere enn før!’ ’Forskerne er enda sikrere enn før!’

De bruker alle knep de har. De viser bilder av flom, skogbranner og gråtende barn. Snart bruker de ’Elg i solnedgang’ med en blodrød sol, en brunsvidd skog og en brunfarget himmel.

NRK var imidlertid nylig mer oppfinnsomme enn NTB. De startet å vise blodrøde værkart bare temperaturen var over null, og ble temperaturen en sjelden gang over 30 grader ble hele værkartet svartsvidd. Det er utrolig hva farger gjør, og hvor lett-påvirkelige folk kan være.

Så tok artikkelen med at ’FNs klimaforhandlinger har blitt kritisert for ikke å ha tydeliggjort faren rundt klimaendringer godt nok’. Det er flott med slike utsagn hvor folk selv kan legge hva de vil i dem. Det er jo klart at når det ikke er noen farlige klimaendringer fra CO2 at det er – en smule – vanskelig å tydeliggjøre noe som helst.

Nei, oppdraget fra våre politikere er noe vanskelig for NTB og media. Vi har ikke noe bedre propagandabilde enn brunfarget vanndamp, og det er jo litt flaut, er det ikke?

Det gjør ihvertfall at for dem som kan tenke selvstendig så er all tvil om de katastrofale ’klimaendringene’ som følge av CO2-utslipp feid til side. De finnes ikke og vil aldri finne sted.

