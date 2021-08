annonse

– Vi tror viruset lekket ut en gang sent i august eller tidlige i september 2019, sier Michael McCaul, som er ledende republikaner i utenrikskomiteen i Kongressen.

«Når vi fortsetter å undersøke opprinnelsen til COVID-19-pandemien, tror jeg det er på tide å fullstendig avfeie våtmarkedet som kilden til utbruddet. I stedet, som denne rapporten gir uttrykk for, tyder en overvekt av bevisene på at utgangspunktet var Wuhan Institute of Virology (WIV) alle veier fører til WIV,» sier representanten Michael McCaul i pressemeldingen.

«Vi tror at viruset lekker ut en gang i slutten av august eller begynnelsen av september 2019. Da de innså hva som skjedde, begynte det kinesiske kommunistpartis tjenestemenn og forskere ved WIV febrilsk å dekke over lekkasjen, inkludert å ta virusdatabasen sin offline midt på natten og be om mer enn 1 million dollar for ekstra sikkerhet,» skriver de i en pressemelding.

I rapporten er de også kritiske til det vitenskapelige samfunnet som «fortalte det amerikanske folket i mer enn et år at det var umulig å modifisere et virus uten å etterlate spor når denne teknologien eksisterte mer enn 14 år før pandemien begynte,» heter det.

Republikanerne mener instituttet var i stand til å modifisere koronavirus uten å etterlate spor allerede i 2016.

«Derfor er det ikke lenger hensiktsmessig for noen å avvise forestillingen om at dette viruset kunne ha blitt genetisk modifisert før det lekker fra WIV,» skriver de.

I rapporten henviser de til satelittbilder og annen etterretning som angivelig skal vise at sykehus rundt laben i Wuhan skal ha vært «uvanlig travle fra september» samt at det var en økning i internettsøk på symptomer identiske med coronaviruset som nå herjer, skriver New York Post.

Her kommentere Fox News medisinske ekspert Marc Siegel på påstandene.

