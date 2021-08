annonse

annonse

Helgheim uttalte i Resett at tilrettelegging for religiøs praksis kan føre til segregering i samfunnet.

Men generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL), Ingrid Rosendorf Joys, tror ikke dette nødvendigvis trenger å være tilfellet. Hun mener derimot folk må kunne spise mat som samsvarer med deres tro.

– Det handler om å legge til rette for et raust samfunn så alle kan være en del av det store fellesskapet, sier hun til Vårt Land.

annonse

Joys mener at det er viktig å legge til rette for et samfunn som gjør det mulig å ha flere identiteter på en gang:

– Folk må kunne være mer enn bare religionen sin. Det går for eksempel an å være både norsk og muslim på samme tid.

Bakgrunnen for Helgheims uttalelser var at primus motor i Halal-guiden Shahzad Ghufoor kritiserte Burger King for dårlig merking av mat.

annonse

– Vi trenger alle bedre informasjon om hvordan maten blir tilberedt, slik at vi selv kan velge om vi vil spise der eller ikke. Dette gjelder ikke bare halal-mat, men også vegansk og allergivennlig mat, sa Ghufoor.

Les også: Norske muslimer reagerer på at alle burgere stekes på samme grill

I en henvendelse til Resett heter det fra Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim at nordmenn flest er lei «høylytte minoriteter som krever at det norske samfunnet skal endre seg etter religiøse særkrav.»

– Det må bli slutt på at minoriteter krever og får gehør for fremmede og ofte destruktive kulturelle og religiøse særkrav. Jo mer vi gir etter for disse kreftene, jo mer segregeres vårt samfunn, sier Jon Helgheim.

Han henviser til debatten igangsatt av Shahzad Ghufoor.

– Dette er bare siste eksempel i rekken på hva norske muslimer krever at samfunnet endres for å bli mer islamvennlig. Man kan godt mene at dette ene kravet ikke er så mye å forlange, men summen av alle særkravene gjør at vi på sikt vil forrige egen kultur og samfunn, sier han.

annonse

Helgheim mener nordmenn med jevne mellomrom får servert «høylytte krav om hvordan vi må tilpasse oss religiøse skikker i stort og smått». Han nevner menn som nekter å håndhilse på kvinner, ansatte på institusjoner som nekter å servere ulike typer mat, bruk av barnehijab, burka, burkini, egne ungdomsklubber for muslimer, bruk av hijab i politiet, SFO med overnatting for muslimer, sharialån, moskeene som gror frem og ikke minst det han mener er «innskrenkingen av ytringsfriheten».

Les også: – Snikislamisering er et stigmatiserende begrep

Ingrid Rosendorf Joys stiller seg kritisk til Helgheims uttalelser, og mener at at det blir feil å kalle halal-mat for destruktivt.

– Med religion er det ikke fritt fram. Man skal ikke gjøre ting som går utover andres rettigheter, for eksempel, men å legge opp til servering av halal-mat er ikke et voldsomt krav, sier Joys.

– I et liberalt samfunn må det være mulig å legge til rette for at minoriteter skal få leve ut sin tro.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474