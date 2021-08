annonse

annonse

Han ble førstemann i verden under 46 sekunder på 400 meter hekk. Nå vil ha fjerne hekkene.

– Det er stor sannsynlighet for at jeg prøver meg på 400 meter flatt snart. Løper jeg som i dag, kommer det til å gå grisefort. Jeg tipper et godt stykke ned på 43-tallet, sa han på sin pressekonferanse etter medaljeseremonien for 400 meter hekk.

Han satte en fantastisk verdensrekord med 45,94 da han stormet inn til gull. BBC var raskt ute med å påpeke at den tiden ville gitt seier på 400 meter flatt i årets britiske mesterskap, skriver NTB.

annonse

Sprintlegenden Michael Johnson, med fire OL-gull på merittlista, sa til kanalen at han mener at Warholm absolutt har noe å hente på 400 meter flatt, også i store mesterskap.

– Det kommer to VM, og jeg synes han bør prøve seg. Det er ingen lett overgang på grunn av rytmen, men jeg tror han kan greie det, sa Johnson til BBC.

– I dag leverte han en av de beste prestasjoner noensinne, med nær perfekt fart og utholdenhet.

Skjer snart

annonse

Ifølge NTB bekrefter Leif Olav Alnes at eleven kommer til å prøve seg på 400 meter flatt i løpet av nærmeste framtid.

Verdensrekorden på 400 meter er 43,03 og ble satt under Rio-OL i 2016 av Wayde van Niekerk fra Sør-Afrika.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474