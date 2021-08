annonse

NTB har sin egen vinkling.

En statfinansiert imam i Drammen er anmeldt for hatefulle ytringer og oppfordring til straffbar handling, av en privatperson som har fulgt med på Facebook-siden hans. Drammens Tidende har gjengitt de sjokkerende utsagnene. I NTBs sak er imamens navn utelatt og ingen av de konkrete ytringene er gjengitt.

Noor Ahmad Noor har vært imam i Drammen siden 2009 er tilknyttet den muslimske organisasjonen Minhaj-ul-Quran. Blant ytringene Noor er anmeldt for, er denne fra 19. november 2019:

«Hitler lot noen jøder være slik at verden skulle se hvor grusom denne nasjonen er, og hvorfor det er nødvendig å drepe dem».

15. mai i år skrev han følgende:

«Israel er djevelen som Hitler etterlot noen jøder slik at verden kunne se at hvis de overlevde, ville menneskeheten være i fare for dem».

Folk har i kommentarfeltet reagert sterkt, og ytringene omtales som antisemittiske og, som i anmeldelsen fra Hans-Christian Holm, som «hatefulle ytringer og oppfordring til straffbar handling».

– Krasse uttalelser

NTB vektlegger imidlertid at anmeldelsen kommer fra en «privatperson» og skriver videre at:

«Bakgrunnen for anmeldelsen er flere innlegg fra imamen på Facebook, som alle inneholdt krasse uttalelser om jøder og Israel. Drammens Tidende har publisert deler av innleggene, men tar forbehold om mindre feil da innleggene er oversatt fra urdu.»

Videre vektlegger NTB at imamen angivelig nå beklager uttalelsene:

«Imamen beklager Facebook-innleggene overfor Drammens Tidende. Han sier blant annet at de ikke representerer synet hans og det han står for, og at innleggene ble publisert i frustrasjon over angrep i Gaza. Innleggene har også blitt slettet,» skriver NTB.

