annonse

annonse

– Det er ingenting ved den perioden vi har vært igjennom som er positivt, sier Even Aas-Eng.

Han er daglig leder og storaksjonær i Venture Factory. Selskapet har blant annet majoritetsposisjoner i gratisavisen Natt&Dag og Filter Nyheter. I 2020 fikk de et resultat før skatt på minus 10,7 millioner kroner, skriver DN.

I desember 2016 ble Filter Nyheter lansert med brask og bram. De annonserte at de skulle ansette 20 journalister.

annonse

Even Aas-Eng beskrev ambisjonene slik:

– Det vi gjør nå er at vi rett og slett ønsker å prøve å bygge Norges neste store nyhetsnettsted. Vi mener at vi har knekt koden for å drive en lønnsom avis med fokus på kvalitetsjournalistikk. Vi har tenkt å hente inn ti millioner kroner for å kunne konkurrere med de store.

– For de pengene skal vi ansette 20 journalister og selgere over de neste 18 månedene og forhåpentligvis flere. Vi skal bruke de pengene på å lage kommersielle produkter og lage fantastisk god kvalitetsjournalistikk, sa han.

annonse

Slik ble det ikke. Redaktør Harald Klungtveit har ikke mange med seg på laget og skriver de fleste artiklene selv. Filter Nyheter har spesialisert seg på å skrive kritisk om aktører på den ytre høyresiden.

Filter Nyheter er flere ganger dømt i PFU. Senest for artikler om Øyvind Eikrem ved NTNU.

Også Natt&Dag er i stallen

Da Venture Factory gikk inn i Natt&Dag i 2019, sa Aas-Eng til DN at han ikke kunne tenke seg en sterkere merkevare å videreutvikle.

«Nå er avisen på sitt fjerde år med sviktende omsetning, og det tredje året med millionunderskudd. Nylig sa også ansvarlig redaktør opp etter seks år i redaksjonen,» skriver DN.

Også Natt&Dag har en profil mange oppfatter å være langt ute på venstresiden.

annonse

– Akkurat nå er det kun en ting som gjelder for oss, og det er å komme oss ut av denne krevende perioden. Vi er i overlevelsesmodus, sier Aas-Eng.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474