Samferdselsminister Knut Arild Hareide går hardt ut mot planer om å ta veipenger fra byene og gi til distriktene, som Ola Borten Moe (Sp) har foreslått.

Denne uken sa Borten Moe at han vil ta midler fra vei- og miljøpakker i byene og plusse på fylkesveiene.

– Med dette utspillet opplever jeg at Sp sier at de skal kutte i tiltak som går på å møte klima og transportutfordringene i byene, de sier rett og slett at de vil gå på røvertokt i byene, sier Hareide til VG.

Arbeiderpartiets stortingspolitiker Siri Gåsemyr Staalesen og MDG-nestleder Arild Hermstad reagerer også.

Staalesen hevder at Sp taler med to tunger, da Jan Bøhler har sagt han har overbevist partiet om å ikke gjøre dette.

– Jeg viser til uansvarlig pengebruk i byvekstavtalen i min egen hjemkommune som et eksempel på sløsing med folks skattekroner. At Hareide, Staalesen og Hermstad har så enorm vilje til å misforstå at de tolker det til at vi går imot byvekstavtalene, får stå for deres regning, sier Borten Moe.

