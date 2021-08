annonse

Imamen er nå anmeldt.

– Hitler lot noen jøder være slik at verden skulle se hvor grusom denne nasjonen er, og hvorfor det er nødvendig å drepe dem, publiserte Noor Ahmad Noor på Facebook. Innlegget er nå slettet.

Det var Drammens Tidende som først omtalte saken.

DT skriver at Noor Ahmad Noor har vært imam i Drammen siden 2009, og er medlem av den muslimske organisasjonen Minhaj-ul-Quran.

Tirsdag 27. juli anmeldte Hans-Christian Holm imam Noor Ahmad Noor for hatefulle ytringer og oppfordring til straffbar handling.

– Jeg har over lengre tid fulgt med på Facebook, og har lagt merke til publiseringer fra Noor Ahmad Noors profil, som jeg mener er sterkt problematiske. Ingen andre tar tak i det, så da gjør jeg det, sier Holm.

Blant ytringene som Noor Ahmad Noor er anmeldt for, er denne fra 19. november 2019:

«Hitler lot noen jøder være slik at verden skulle se hvor grusom denne nasjonen er, og hvorfor det er nødvendig å drepe dem».

15. mai i år skrev han denne:

«Israel er djevelen som Hitler etterlot noen jøder slik at verden kunne se at hvis de overlevde, ville menneskeheten være i fare for dem».

Innlegge ble publisert på urdu, men er oversatt til norsk som del av anmeldelsen.

«Facebook-profilen til Noor Imam Noor er åpen, og Noor har 2 867 Facebook-venner og 1 152 følgere per 22.07.2021,» skriver Hans-Christian Holm i anmeldelsen som er sendt til Politiet Sør-Øst.

Politiet har ikke kommentert anmeldelsen.

– Mange har visst om dette, men ingen tør å gjøre noe med det. Folk vil ikke se, eller ta tak i problemet. Det er et minefelt, sier Holm.

Bortforklarer

Imamen Noor Ahmad Noor svarer følgende til Drammens Tidende i en SMS.

– Jeg vil først og fremst beklage mine uttalelser på Facebook. Mine uttalelser og påfølgende kommentarer fra andre representerer ikke mitt syn og det jeg står for. Jeg har store deler av livet mitt arbeidet for likeverd, forståelse, respekt og toleranse. Dette er for meg verdier som er høyt verdsatt.

Han har nå slettet alle innlegg fra sin Facebook-profil.

Historisk sammenheng

Fra Koranen er det kjent at profeten Muhammed fordrev samtlige tre jødiske stammer som bodde i Medina. To av stammene ble fordrevet, for den tredje (Banu Qurayza) ble straffen at samtlige 600-800 menn ble halshugget, mens kvinner og barn ble solgt i slaveri. Profeten Muhammed mente seg motarbeidet av jødene, noe han ikke tolererte.

– Antisemittisme er utbredt i islam, sier Resett-redaktør Helge Lurås.

Han er snart aktuell med boken Islam. Sannheten om Muhammed og hans religion, som han har skrevet sammen med Shurika Hansen.

– Muhammed så seg selv som en i rekken av jødiske profeter, men da jødene han traff på ikke aksepterte ham som det, tok han sin hevn, sier Lurås.

– Siden muslimer ser slik opp til profeten, er det klart at Muhammeds handlinger og ord skaper en kultur for antisemittisme i islam som vi ikke finner så eksplisitt andre steder, sier Lurås.

Han sier det er liten grunn til å tro på imamens ord om at han beklager og at dette er noe han ikke står for.

– Han har slettet det bare fordi han ble oppdaget. Mange imamer taler med to tunger, en til egen flokk og en annen til det norske storsamfunnet, sier Lurås, og peker på at denne imamen at mottar statlig støtte som en del av ordningen for støtte til tros- og livssynsamfunn.

