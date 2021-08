annonse

Israel kan utvilsomt skryte av ett av verdens mest teknologisk avanserte militære, men hva gjør det så spesielt?

Robert Farley, gjesteprofessor ved United States Army War College, har utpekt det han mener er Israels mest dødelige våpensystemer i en meningsartikkel i The National Interest.

Som følger kommer et sammendrag av hvilke systemer som han mener tar de fem øverste plassene.

Merkava

Stridsvognen Merkava gikk inn i tjeneste i de israelske forsvarsstyrkene (IDF) i 1979 og erstattet de modifiserte utenlandske stridsvognene (hovedsakelige britiske og amerikanske) som israelerne hadde brukt siden 1948. Hjemmedesignet og hjemmekonstruert, unngikk israelerne på denne måten potensielle problemer med ustabile utenlandske forsyninger, samtidig som de kunne fokusere på et design som var optimalisert for miljøet i Levanten, snarere enn for Sentral-Europa. Rundt 1600 Merkava av forskjellige typer har så langt gått inn i tjeneste i IDF, med flere hundre mer på vei.

Merkava gikk inn i tjeneste etter at de store klassiske stridsvognskampene i Midtøsten var blitt en del av historien (i hvert fall for Israel). Merkava har derfor ofte vært i kampsituasjoner som designerne ikke har tatt høyde for.

Mens USA gjorde store fremskritt med å gjøre sine stridsvogner bedre pansret i Irak og Afghanistan (spesielt i førstnevnte) for å mer effektivt slå ned på opprør, har israelerne gått enda lenger. Etter blandede resultater under Hizbollah-krigen, har IDF jobbet hardt for å gjøre stridsvognene mer kapable i urbane kamper. I begge Gaza-krigene brukte IDF Merkava for å trenge dypt inn i palestinske posisjoner mens aktive forsvarssystemer holder mannskapene trygge. Israel har også utviklet modifikasjoner som forbedrer Merkavas stridsevner i urbane og lavintensive kamper.

Merkava har vist seg så nyttige til dette formålet at Israel har kansellert planene om å stoppe produksjonen, til tross for mangel på betydelige utenlandske ordre.

F-15I Thunder:

Det israelske luftvåpenet (IAF) har fløyet forskjellige varianter av F-15 siden 1970-tallet, og har perfeksjonert militærflyet for både luftoverlegenhets- og bombeformål. Med sine svært habile elitepiloter, forblir F-15I-ene til IAF den mest dødelige flyskvadronen i Midtøsten.

F-15I gir Israel flere viktige militære kapasiteter. Det er fortsatt en effektiv luft-til-luft-kampplattform – overlegen jagerflyene som er tilgjengelige for Israels mest sannsynlige motstandere. Israelerne har jobbet lenge og hardt med å gjøre F-15 til en usedvanlig effektiv bombeplattform, som er i stand til å treffe mål med presisjon på lang avstand. De fleste analytikere forventer at F-15I vil spille en nøkkelrolle i ethvert israelsk angrep mot Iran, sammen med noen av sine forgjengere.

Jericho III:

Den tidligste israelske atomavskrekkelsen kom i form av «F-4 Phantom»-jagerbombere som IAF brukte under konvensjonelle oppdrag under Utmattelseskrigen og Yom Kippur-krigen. Men Israel bestemte seg fort for at det trengte et mer effektivt og pålitelig atomavskrekkende middel, så landet begynte å investere stort i ballistiske missiler. Jericho I ballistiske missil gikk inn i tjeneste på begynnelsen av 1970-tallet, for å bli erstattet av Jericho II og til slutt Jericho III.

Jericho III er det mest avanserte ballistiske missilet i regionen, som antagelig er i stand til å ta ut mål ikke bare i Midtøsten, men også over hele Europa, Asia og potensielt Nord-Amerika. Jericho III sikrer at ethvert atomangrep mot Israel vil bli møtt med ødeleggende gjengjeldelse, spesielt ettersom det er usannsynlig at Israel vil bli avvæpnet av et slik angrep. Gitt at ingen potensiell israelsk fiende har atomvåpen, eller vil ha dem i det neste tiåret, gir Jericho III-missilene Jerusalem en antatt atomoverlegenhet i hele regionen.

Dolphin

Israel fikk sin første ubåt, en tidligere britisk «S»-klasse, i 1958. Den ubåten og andre som ble anskaffet på 1960-tallet spilte flere viktige militære roller, inkludert forsvar av den israelske kystlinjen, offensive operasjoner mot egyptisk og syrisk skipsfart og levering av kommandoteam i krig og fred. Disse tidlige ubåtene ble erstattet av Gal-klassen, og til slutt av den tyske Dolphin-klassen, som er toppmoderne dieselelektriske ubåter.

Dolphin-klassens rolle i Israels atomavskrekkende arsenal har nesten helt sikkert blitt voldsomt overvurdert. Evnen til en dieselelektrisk ubåt til å utføre avskrekkende patruljer er sterkt begrenset, uansett hvilke våpen de bærer. Imidlertid er Dolphin fortsatt en effektiv plattform for mange slags andre oppdrag som IDF krever. I stand til maritim rekognosering, synking av fiendtlige skip, samt levering av spesialstyrker til fiendtlige kystlinjer, representerer Dolphin-ubåtene en stor israelsk sikkerhetsinvestering og en av de potensielt mest dødelige undersjøiske styrkene i regionen.

Den israelske soldaten

Teknologien som binder alle disse systemene sammen er den israelske soldaten. Siden 1948 (og til og med før) har Israel forpliktet det beste av sin menneskelige kapital til de væpnede styrkene. Utformingen av fantastiske soldater, sjømenn og piloter skjer ikke ved et uhell, og skyldes ikke bare rekruttenes entusiasme og kompetanse. IDF har utviklet rekrutterings-, opplærings- og retensjonssystemer som gjør at styrken har noen av de mest kompetente og dyktige soldatene i verden.

«Ingen av teknologiene ovenfor fungerer med mindre de har smarte, dedikerte, godt trente operatører for å få dem til å fungere fullt ut,» konkluderer Farley.

