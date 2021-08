annonse

Israel advarer om at Iran utnytter pausen i atomforhandlingene med Kina, Russland, USA, Storbritannia, Frankrike og Tyskland for å drastisk fremme sitt atomprogram.

Jerusalem post melder at Israels forsvarsminister, Benny Gantz, kom med bemerkningene under en presentasjon for diplomater i FNs sikkerhetsråds onsdag.

– Iran har brutt alle retningslinjene i atomavtalen (JCPOA) og er kun rundt 10 uker unna å besitte høyanriket uran som er nødvendig for å lage et atomvåpen, advarte han og kom med følgende anmodning:

– Det er derfor på tide å handle. Verden må innføre økonomiske sanksjoner og iverksette operative tiltak mot Irans islamske revolusjonsgarde (IRGC).

Israelske advarsler

De siste ukene har flere høytstående personer i den israelske regjeringen, inkludert statsminister Naftali Bennett, utenriksminister Yair Lapid og forsvarsminister Gantz ringt i alarmbjellen til USA og andre stater. De påstår at Iran bruker den lange pausen i JCPOA-forhandlingene til å drastisk fremme sitt atomprogram.

Samtalene har vært på vent siden juni, og regimet i Teheran sier at de ikke vil gå tilbake til forhandlingsbordet før den nye presidenten, Ebrahim Raisi, danner en ny regjering senere denne måneden.

Saudi-Arabias standpunkt

Under en virtuell konferanse på Aspen Security Forum tirsdag, gjentok Saudi-Arabias utenriksminister, prins Faisal bin Farhan al-Saud, at Riyadh kunne leve med en «lengre og sterkere» versjon av atomavtalen som Iran inngikk med verdens stormakter i 2015, så lenge den sørger for at Teheran aldri tilegner seg kunnskapen til å lage atomvåpen.

– Vi støtter absolutt en avtale med Iran, så lenge avtalen sikrer at Iran – ikke nå eller noen gang – vil få tilgang til atomvåpenteknologi, sa han og la til at Riyadh ville ønske et Iran som bidro til regional stabilitet og velstand velkommen.

– Men det vil kreve at Iran engasjerer seg i regionen som en statlig aktør på en normal måte; ikke støtte militser, ikke sende våpen til væpnede grupper, og viktigst av alt, gi opp et atomprogram som kan brukes for å utvikle atomvåpen, presiserte han.

