«Vil Erna Solberg fortsatt gi støtte til fanatikeren Hege Storhaug?» spør lederen i Manifest tankesmie, Magnus Marsdal.

Han mener HRS i «ly av unnfallenheten» har kunnet holde det gående.

– «Human Rights Service» (HRS) er navnet Hege Storhaug og hennes partner Rita Karlsen har gitt seg selv og sin innbitte kamp mot noe de kaller «islamiseringen av Norge», skriver han i Klassekampen, og legger til:

– Hvis det finnes ett godt eksempel på at dagens vestlige politiske ledere sover på vakt, med manglende kampmoral i møte med fanatismen, må det være at den rødgrønne regjeringen lot «Human Rights Service» beholde sin post med penger øremerket «integrering» på statsbudsjettet.

Marsdal mener at det finnes fullt forståelige årsaker til at Jens Stoltenberg ønsket å unngå partipolitisering av folkets respons på terrorhandlingen. Men han synes det er uforståelig at Ap-ledelsen aldri gikk løs på det høyreradikale tankegodset som motiverte ugjerningene.

– HRS har mottatt over 26 millioner kroner i statsstøtte siden 2005. På din og min regning har Storhaug og Karlsen promotert tekster fra den ekstreme bloggeren «Fjordman», det ideologiske forbildet som opptrer 111 ganger i manifestet til 22. juli-terroristen.

– Høyre har likevel, også med Frp ute av regjering, videreført det årlige milliondrysset over Fjordman-fansen.

Marsdal forteller at han i Dagsnytt 18 har påpekt at HRS henger ut unge jenter med hijab som «barnekrigere» og «hijab-krigere», altså som fiender midt iblant oss.

Marsdal sier videre at Hege Storhaugs har advart om at Norge kan være underlagt sharia «ved utgangen av dette århundret», og at hun har oppfordret til å snikfotografere mennesker på gaten.

Slike «fanatikere» fortjener ikke statsstøtte, mener han.

