annonse

annonse

Lan Marie Berg (MDG) mener at et regjeringsalternativet mellom Ap, SV og MDG er det beste alternativet etter valget i september.

– Jonas Gahr Støre burde se til Oslo. Da vil Norge få en visjonær regjering som tar klima- og miljøproblemene på alvor, sier tidligere Oslo-byråd Lan Marie Berg til Dagsavisen.

Ap har imidlertid vært klare på at de i utgangspunktet går inn for et regjeringssamarbeid mellom Ap, Sp og SV, og at de ellers ønsker å snakke med alle partiene på rødgrønn side.

annonse

Berg tror likevel det er realistisk med et regjeringsalternativ bestående av Ap, SV og MDG, og at Ap-leder Jonas Gahr Støre fortsatt har mulighet til å droppe Sp, og heller vende seg mot et samarbeid med MDG.

– Støre burde vurdere MDG i stedet for Sp. I alle fall hvis han virkelig ønsker seg en regjering som tar klimaproblemene på alvor og sørger for en trygg fremtid for oss og barna våre, mener Berg.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474