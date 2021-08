annonse

Organisasjonen Nav-it varsler gruppesøksmål mot staten og krav om erstatning til ofrene i den såkalte trygdeskandalen.

Leder Rune Halseth og sekretær Marianne Evensen i Nav-it står bak proklamasjonen. De to hører selv til blant ofrene i skandalen.

Det er meningen at gruppesøksmålet skal reises på vegne av alle som er berørt.

– Vi henviser til alle berørte om å ta kontakt, slik at vi får en fullstendig oversikt, sier Halseth til NTB.

Det er potensielt snakk om flere tusen ofre, fremholder han.

– Det er ønskelig at så mange som mulig henger seg på. Jo flere vi er, desto sterkere står vi.

Prosessvarselet i saken er sendt til Arbeids- og sosialdepartementet fra Elden Advokatfirma 16. juli.

I et svar fra departementet 27. juli blir det opplyst om at det for tiden er ferieavvikling, og at brevet vil bli besvart «innen rimelig tid».

Krav

Nav it skriver i sitt varsel at gruppesøksmålet vil omfatte «krav om tilbakebetaling av uberettiget tilbakekrevd trygdeutbetalinger, krav om erstatning for økonomisk tap samt krav om oppreisning for den urett staten har påført den enkelte».

Organisasjonen deler ofre i Nav-skandalen inn i ulike grupper:

* De som urettmessig har sonet straff

* De som har fått uriktige tilbakebetalingskrav

* De som har frasagt seg trygd for å kunne reise utenlands

* De som har latt være å reise ut av landet for å kunne beholde trygdeytelser