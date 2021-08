annonse

Katrine Lunde og de norske håndballjentene snudde en svak start til seier 26-22 i OL-kvartfinalen mot Ungarn. Nå venter russisk motstand.

Den 41 år gamle keeperen ble svært sentral mot slutten. Hennes strålende innhopp kan ha reddet Norge videre.

Norge er oppe i 14 seirer på rad i mesterskap siden starten av EM i desember. Der ble det norsk gull.

Norge fikk en tam åpning foran tomme tribuner i Yoyogi-hallen. Keeper Silje Solberg (til daglig i Ungarns største klubb Györ) reddet ikke før på det sjuende ungarske skuddet. Ungarn ledet 6-3, men i løpet av ti minutter var Norge oppe i 10-6 etter en frisk 7-0-periode.

Györ-spiller Kari Brattset Dale var i form i angrep og scoret fire raske mål. Utover i kampen kom klasseforskjellen fram selv om ungarerne i en periode var foran med ett og to mål.

Fra 20-21 avgjorde Norge med fem scoringer på rad til 25-21.

Taklet nervene

– Vi spilte litt under vårt nivå i dag, men det står stor respekt av ikke å la nervene ta overhånd, men komme tilbake og vinne. Selv på en dårlig dag klarte vi å kjempe oss til det, sa Nora Mørk til Discovery.

– Det er ganske nervepirrende å spille en kvartfinale, for det er altfor tidlig å ryke ut.

Ungarn var litt heldig som kom seg videre fra gruppespillet. De utnyttet at puljevinner Sverige ikke kjørte på maks fart i sin siste kamp.

Men Ungarn fikk tro utover i andre omgang mot Norge og ledet 19-17 etter vel 41 minutter.

– Vi visste at det kom til å bli tøft. Ungarn har spilt godt, og de har spilt seg opp. De lyktes med å dra tempo ut av kampen, men vi skal være glade for at den viktigste spilleren er laget, og at den beste sto i mål, sa landslagssjef Thorir Hergeirsson til Discovery.

– Det var så godt da Katrine kom inn og stengte målet, sa Mørk.

Revansj?

Lunde slapp til etter pause og bidro med flere svært viktige redninger.

Norge vant OL i 2008 og 2012 og tok bronse i Rio de Janeiro for fem år siden. I Brasil vant Russland tittelen, og det er russisk motstand som venter i fredagens semifinale. Det skjer under navnet ROC.

I 2016 spilte Norge og Russland en semifinalekamp det snakkes om også i dag. Russerne vant, men mange mener at det var en moralsk finale og kanskje tidenes beste kvinnekamp i mesterskap.

Dermed kan det bli norsk revansj i Tokyo.

Medaljekampene i Tokyo spilles søndag.

