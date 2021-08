annonse

(Kjære leser. Takk for at du vil lese teksten min. Den er første del av en serie med tekster som i hodet mitt har hatt arbeidstittelen «Team menneske». Tolk den gjerne slik du vil. Men vit at du har misforstått meg totalt hvis du tror jeg skriver dette for å ufarliggjøre den økende oppslutningen vi har i samfunnet i dag for diverse ekstreme ideologier, inkl. nazisme.)

De er overalt! Rasister og nynazister! Men hvem er de egentlig?

Tanken om at mennesker ikke er like mye verdt, at noen er bedre enn andre kun basert på deres hudfarge; det er få ting vi som er drevet av humanisme vemmes mer over enn rasisme. En av dem er nazisme. Det blir flere hakk verre hvis du i tillegg er tilhenger av voldsbruk og en autoritær stat.

Vi lever i en tid med rasister og nazister overalt. Heldigvis har vi også en legion med nazijegere, mange av dem bak tastatur, som peker dem ut for oss, slik at vi blir klar over hvem vi har å gjøre med. Jeg har selv flere venner som har blitt avslørt som nazister av denne legionen. I denne teksten vil jeg presentere seks av dem. Så vær så god: rasister og nazister fra A til F.

A. Baiker

Herr A. Baiker er en skummel nazist. For han har langt skjegg. Også kjører han motorsykkel. På fritiden røkter han en islamkritisk side på Facebook, og er derfor en person nazijegerne på nett ofte advarer om.

Herr Baiker er åpen og nysgjerrig i møte med fremmede kulturer. Han var i en lang periode av livet gift med en kvinne som er betydelig mørkere i huden enn han selv, og de har «verdens flotteste datter» (ifølge ham selv) sammen. Han påstår selv at under den hvite huden hans skjuler det seg en ekte latino.

Hvis noen skal kunne kalles en tøffing, er det definitivt Herr A. I tillegg føler han bare hat og avsky for andre nazister og rasister («nazzer» og «rasser», som han kaller dem). Det er ikke alltid han klarer å styre dette hatet. Som for eksempel da han og tre kamerater på Harley-Davidsson jaget åtte kjente rasister, inkludert Arne Myrdal, hele veien fra Jessheim til Sandvika.

B. Lærer

Herr B. Lærer har en lang karriere bak seg som lærer, mange av årene ved skoler med høy andel minoritetselever. B. mener det er viktig at folk tenker selv, og at alle skal kunne snakke fritt om ideer og meninger. Han har selv ikke lagt bånd på seg når han har omtalt destruktive sider ved islam og muslimsk kultur. Derfor er han nazist. Han var i en periode aktiv på facebook-sidene til en organisasjon jeg var med på å stifte (Senter for Sekulær Integrering, SSI), hvor han rett som det var ble kalt ekstrem for å målbære kritikk av f.eks. kvinnesynet i islam, kritikk jeg vil tro godt over halvparten av landets befolkning vil være enig i. Etter at jeg brøt med SSI ble han en for stor nazist for organisasjonen, som da kastet ham ut.

Herr B er ikke helt som andre nazister. Han er f. eks. en sterk motstander av voldsbruk. Han er heller ikke så nøye med rasehygiene og slikt, siden han har en kone av det eksotiske slaget som han også har flere halveksotiske barn med.

Da NRK lanserte emneknaggen #duSåMeg for å gjøre ære på lærere som har vært en spesiell positiv kraft i livene til enkeltelever, ble herr B. Lærer tægget i flere oppdateringer på Facebook, også av flere som het Muhammed.

C. Hvermannsen

Herr C. Hvermannsen er en utpreget individualist. Han har sterke meninger om alt kontroversielt som han gjerne også deler, men akk, han er ikke alltid like flink med ordene. I tillegg har han en superkraft mange bør misunne ham: hvis du ikke er en del av hans lille private univers, bryr han seg overhodet ikke om hva du måtte mene om ham. Denne kombinasjonen har ved flere anledninger kvalifisert ham som nazist. For eksempel ble også han kastet ut av SSI (samtidig som herr B. over).

C. har hatt kjærester med alle tenkelige hudfarger. Han har også vært aktiv som frivillig i mange sammenhenger, bl.a. innen naturvern, breddeidrett og speider’n. Han studerte indisk kulturhistorie mens han bodde i Punjab (på indisk side). Politisk er han den blant mine venner som er lengst ute på venstre side (ifølge ham selv har han aldri stemt til høyre for SV).

Herr Hvermannsen sa noe til meg en gang som jeg aldri kommer til å glemme. Organisasjonene Sekulær Allianse og Ex-Muslims of Norway hadde en markering for ytringsfrihet for noen år siden. Jeg var en av de som skulle holde en appell. På forhånd hadde det kommet flere trusler mot markeringen fra flere muslimske miljøer, bl.a. konkrete drapstrusler fra kjente jihadister. Herr Hvermannsen møtte opp på markeringen for å hjelpe til, på tross av truslene. Her er det han sa til meg før markeringen og som jeg alltid kommer til å huske: «Gjem deg bak meg hvis du hører skyting». Tenk! Denne nazisten var altså klar til å beskytte meg, en utlending, med sin egen kropp.

D. Satiriker

Frøken D. Satiriker er verdens varmeste og morsomste nazist. Hennes verker har gitt meg mang en god latter i flere tiår. De hadde også en terapeutisk effekt på meg da tilværelsen som student ble for krevende. Hennes prosjekt er å bygge broer mellom forskjellige mennesker, og hun bruker sin sylskarpe penn og pensel flittig til dette formålet. Hun har konsekvent behandlet folk av alle etnisiteter like skarpt, siden hun plent nekter å diskriminere noen med mildere behandling. Akkurat så radikal er hennes tilnærmelse til inkludering. Dette provoserer selvsagt nazistjegerne, og D. får rett som det er høre hvor dårlig menneske hun er. For noen år siden mistet hun også jobben i en avis fordi journalistene der ikke ville jobbe med en rasist.

D. er en svært xenofil rasist. Hun er veldig nysgjerrig og åpen i møte med fremmede kulturer. Og hun har mange venner og noen ekskjærester med eksotisk kulturbakgrunn. Hun driver stadig med å lære seg farsi fordi hun syns det er et særdeles vakkert språk. Hun har dessuten sagt til meg at dette språket kan komme godt med når islamistene har overtatt Norge, for da kan hun flytte til Iran (hun er sikker på prestestyret i Iran er veltet innen den tid).

Det er én ting frøken Satiriker ikke driver gjøn med, og det er nazisme. Den skremmer henne for mye til det.

E. Blogger

Herr E. Blogger har et merkelig kall i livet. Han skal være den lille gutten som peker på alle verdens nakne keisere og fortelle at de ikke har på klær. For å hjelpe seg i dette virket har han en medfødt evne til å se alle verdens autoriteter for hva de egentlig er.

Etter en lang karriere i den norske stats tjeneste, har han i dag slått seg opp som blogger. Ambisjonen hans med bloggen er at den skal være et talerør for sannhet og realisme, noe han mener det er et stort behov for i samfunnet i dag. Både han og bloggen hans er noe nazijegerne ofte peker på som særdeles folkefiendtlig. Det hender også at foreldrene hans blir stoppet på gata og bedt om å forklare seg om hva de syns om nazi-sønnen sin.

Herr Blogger er åpen og nysgjerrig i møte med det fremmede. Han er i dag samboer med en som er født i Afrika, og er en omsorgsfull stefar for hennes barn. Flere av hans beste venner i Norge og i de 50+ landene han har vært i er muslimer.

F. Politiker

Frøken F. Politiker har visjoner om et bedre samfunn som grunnlag for sitt politiske kall. Hun er overbevist om at liberaldemokrati er den beste løsningen på alle problemer vi har i dag. Hun er selverklært patriot og norgofil. Alt dette gjør henne til en nazist, noe hun også får høre med jevne mellomrom. Jeg har selv blitt anbefalt sterkt å ta avstand fra henne på grunn av all nazismen hun manifesterer.

F. har en internasjonal bakgrunn, med familiemedlemmer i mange land, fra Brazil til Kina. Hennes lengste kjærlighetsforhold var til en norsk-pakistansk muslim. Selv om hun elsker Norge, syns hun ofte nordmenn er litt kjedelige og bondske, og hun syns mange her har god bruk for kulturimpulser fra utlandet. Selv er hun veldig nysgjerrig og positiv til andre kulturer, og hun elsker å reise for å oppleve dem.

Det som provoserer F. Politiker mest av alt er diskriminering av mennesker basert på hudfarge, religion eller legning. Hennes sympati med den svake part i slike saker er ofte tema for tekster hun publiserer.

Nazistene G, H, I, …

Jeg kunne fortalt dere om mine venner rasistene og nazistene G, H og I, og videre til jeg gikk tom for bokstaver i alfabetet. Men jeg tipper dere allerede vet hva slags mennesker de er, så jeg stopper her.

Om jeg skal, som seg hør og bør, avslutte denne teksten med en appell, så er det denne: Les en gang til det jeg skriver om vennene mine over. Og husk det neste gang du ser nazistjegerne på nett bruke stemplene sin.

