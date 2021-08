annonse

Det mange oppdatter som «sjokkerende» videoer på sosiale medier viser hvordan politiet i Berlin brukt vold under en coronademonstrasjon i helgen.

I helgen var det store demonstrasjoner i flere store byer verden rundt mot myndighetenes coronanedstenging.

I Paris demonstrerte over 100 000 personer mot nedstenging og det nye obligatoriske vaksinepasset.

Døde

Det var også en stor demonstrasjon mot lockdown og nye corona-restriksjoner i Berlin. Ifølge Euronews skal 600 personer blitt arrestert. En person skal ha dødd i politiets varetekt.

Mannen ble hastet til sykehus etter å ha blitt arrestert, men livet sto ikke til å redde. Ifølge Euronews blir saken etterforsket.

Flere videoer på sosiale medier viser hvordan det tyske politiet angivelig slo løs på kvinner og barn.

Berlin, this cop is hitting a little boy in the head for worrying about his mom. 🤯🤯🤯 #b0108 #Polizeigewalt #Berlin # #polizeiberlin pic.twitter.com/TagbOs0Hlh

The EU would be condemning this as regime brutality if it was Russia but since it's Germany they will support it instead.pic.twitter.com/3aXM4QFRif

— Stan (@StanM3) August 1, 2021