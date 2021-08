annonse

Ungarn vurderer å gå til rettslige skritt mot Norge, etter å ha mistet EØS-midler som følge av uenighet om midlene til sivilsamfunnet.

Uenigheten medfører at ingen programmer i Ungarn blir finansiert av EØS-midler i perioden som startet i 2014 og avsluttes i år. Det opplyste Utenriksdepartementet i juli. EØS-midlene tilsvarer 2,3 milliarder kroner.

– Vi vurderer rettslige skritt for å utfordre avgjørelsen som bryter Norges forpliktelser som EØS-medlem, skriver talsperson Zoltan Kovacs for den ungarske regjeringen på Twitter.

Norge, Island og Liechtenstein ble ikke enige med Ungarn om hvem som skal forvalte fondet for sivilt samfunn. N

Norge står for absolutt mest – 95 prosent – av midlene. Det var satt av en pott på om lag 2,3 milliarder kroner til Ungarn for inneværende periode.

I rammeavtalene som ble signert med Ungarn i desember i fjor, var det en klausul om at ingen programmer kunne godkjennes før det var oppdrevet en aktør som kan administrere pengene som skal gå til sivilsamfunnet.

– Det er et ufravikelig krav at fondet for sivilt samfunn skal forvaltes uavhengig av myndighetene. Dette har Ungarn akseptert, men de har ikke kunnet godta at den best kvalifiserte fondsoperatøren skal få oppdraget, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) da det ble kjent at midlene ble stanset.

