Islamkritiske Human Rights Service (HRS) får 1,8 millioner kroner i statsstøtte i årets statsbudsjett. Venstre og KrF vil nå at støtten stoppes.

– Venstre har hele tiden vært åpen på at det er et formål som vi ikke ønsker å bruke penger på. Når diskusjonen kommer opp igjen, vil mandatet fra mine velgere være å kutte i støtten til HRS, sier Venstre-leder Guri Melby til VG.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad fastslår også at partiets ønske er at støtten avsluttes, og at KrF aldri har villet prioritere støtten.

Statsminister Erna Solberg (H) vil imidlertid ikke svare på hva som er Høyres syn på HRS-støtten.

– Svaret kommer i budsjettet. Vi skal lage et nytt budsjett for 2022. Da ser vi på alle ordninger. Avtalen ga også andre organisasjoner penger i en større budsjett-forståelse. Så det spørsmålet får vi komme tilbake til i budsjettet, sier Solberg på spørsmålet om støtten blir videreført om hun får fortsette som statsminister.

HRS må forvente at støtten kuttes ut dersom de rødgrønne vinner valget. Før sommeren gikk Ap, Sp og SV sammen om et forslag om at budsjettstøtten til organisasjonen ble avviklet. Dette forslaget ble imidlertid nedstemt av regjeringspartiene med støtte fra Frp.

