Koster å være kar.

Skal man holde seg med luksusveske, sommerens moteriktige antrekk og ikke minst et matchende smykke, kan prislappen fort bli høy.

Dette gjelder ikke minst hvis gildet kredittfinansieres. Og ofte skjer det da at kjøperen etter en stund må selge klærne og smykkene.

Mindre vanlig er det at godset både meldes stjålet og legges ut på Finn.no.

En slik sak fikk forsikringsselskapet Fremtind i fanget. Fremtind eies av Sparebank 1 og DNB med henholdsvis 65 og 35 prosent hver.

Det var i fjor sommer, da corona-pandemien for alvor hadde veltet inn over landet, at Fremtind-kunden meldte flere eiendeler stjålet.

Nærmere bestemt skulle vedkommende ha blitt frastjålet en Yves Saint Laurent-håndveske til 12.000 kroner, en diamantring og et par øredobber.

I alt lød skadekravet på 35.650 kroner.

Som vanlig er når forsikringsselskaper får melding om skade, tap eller tyveri, innleder de en undersøkelse av forholdene i saken.

Hos Fremtind søkte saksbehandleren blant annet på FINN, og fant da samme veske til salgs – med samme adresse som Fremtind-kunden.

Til slutt erkjente kunden at vesken ikke var blitt stjålet, skriver Fremtind i en pressemelding. Svindelforsøket ble derfor politianmeldt.

– Vi politianmelder alle svindelforsøk, understreker Fremtind.

Fremtind anfører at uriktige utbetalinger som følge av forsikringssvindel gir dyrere forsikring for andre kunder. Derfor er nulltoleranse mot svindel nødvendig.

Det argumentet ble kjøpt av tingrettsdommeren, som i domsslutningen skriver følgende:

– Forsikringsordninger bygger på tillit og finansieres av et fellesskap. Forsikringsbedrageri er også vanskelig å avdekke. De utgjør et betydelig samfunnsproblem og fører til at forsikringsutgiftene for allmennheten blir større enn de burde ha vært. Allmennpreventive hensyn veier derfor tungt.

– Det er nødvendig med en følbar reaksjon for at straffen skal virke avskrekkende.

– Hen endte opp med å bli dømt til 15 dagers betinget fengsel, og fikk i tillegg en bot på 15.000 kroner, konstaterer Fremtind tilfreds.

Selskapet skriver at de årlig avdekker forsikringssvindel for rundt 75 millioner kroner. I snitt ligger svindelsakene på livsforsikring på millionbeløp, mens tilfellene innenfor skadeforsikring ligger på omkring 200.000 kroner.

