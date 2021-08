annonse

Avsløringer i en artikkel i Drammens Tidende har vakt sterke reaksjoner. En imam som har virket i byen i 12 år har lagt ut sterkt antisemittiske utsagn på Facebook på sitt morsmål urdu. Utsagnene som er referert sjokkerer Frps innvandringspolitiske talsmann, Jon Helgheim.

Blant utsagnene fra imam Noor Ahmad Noor, som nå er anmeldt, er dette utspillet fra 2019:

«Hitler lot noen jøder være slik at verden skulle se hvor grusom denne nasjonen er, og hvorfor det er nødvendig å drepe dem».

Og 15. mai 2021 skrev han denne:

«Israel er djevelen som Hitler etterlot noen jøder slik at verden kunne se at hvis de overlevde, ville menneskeheten være i fare for dem».

Imamen har nå beklaget uttalelsene, og peker på konflikten mellom palestinere og Israel som motiv for sine jødefiendtlige utspill.

– Jeg vil først og fremst beklage mine uttalelser på Facebook. Mine uttalelser og påfølgende kommentarer fra andre representerer ikke mitt syn og det jeg står for. Jeg har store deler av livet mitt arbeidet for likeverd, forståelse, respekt og toleranse. Dette er for meg verdier som er høyt verdsatt, hevder han i et svar til Drammens Tidende.

– Mine innlegg ble publisert i frustrasjon over angrep i Gaza som ble begått mot uskyldige barn og kvinner. Kritikken og frustrasjonen min burde ha vært rettet mot regimet, ikke mot menneskegrupper, fortsetter han.

– Utbredt

Resett har forelagt saken for Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim. Han reagerer sterkt, men er ikke overrasket.

– Hva tenker du om disse uttalelsene fra en imam i Drammen?

– Dette er noen av de mest ekstreme og hatefulle ytringene jeg har hørt på lenge. Det er en helt grusom omtale av jøder og han gir sin i direkte støtte til Hitler, sier Helgheim, som selv sitter på Stortinget for Buskerud, og har bodd mange år i Drammen.

Helgheim er heller ikke imponert over norske medier og deres dekning. Så langt har ikke saken fått mye omtale.

– Hadde dette vært sagt av noen andre enn en muslimsk leder, hadde det vært hovedsak i alle norske medier i flere uker, men siden det er en muslimsk leder blir det dysset ned, sier Helgheim.

– Moskeen hans får statsstøtte. Imamen er altså betalt av den norske stat. Hvilke konsekvenser bør dette få?

– Frp mener uansett at alle muslimske trossamfunn bør miste statsstøtten, men når det nå viser seg at statsstøtte går til slike ekstreme holdninger, så bør det få konsekvenser i form av en grundig gjennomgang. Imamen har riktignok beklaget, men utsagnet er så grovt at det ikke bør gå upåaktet hen.

– Han la ut dette på urdu. Norske myndigheter fanget det ikke opp. Hvor utbredt tror du slike antisemittiske holdninger er i moskeer i Norge?

– Vi vet fra før at antisemittisme er mye mer utbredt blant muslimer enn hos andre, det viser undersøkelser. At vi får slike utsagn viser at dette trolig er et mye større problem enn de fleste er klar over. Om vi skal snakke om farlige holdninger, så bør vi starte her. Frp har en rekke ganger tatt til orde for bedre kontroll ved hva statsstøtte går til, men alle de andre partiene vegrer seg for å iverksette nødvendige tiltak. Det må føres nøye tilsyn med disse menighetene, avslutter Helgheim.

