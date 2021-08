annonse

Det er «Like mange moskeer i Norge som i Frankrike» skrev Hege Storhaug i 2020.

Altså ca. 25,000 innbyggere per moské i begge land. Og hun spurte forsiktig, burde ikke dette vekke bekymring all den tid islam handler om Brorskapet, salafisme, og den ekstreme Maududi-ideologien – en forløper til både Taliban og Al-Qaida?

Hvorfor har Solberg-regjeringen ikke tatt «en Macron» ved å sette det ideologiske søkelyset på moskeene i Norge, om hva de formidler? Ordrett for å sitere Storhaug: «Eller må vi først oppleve en lærers hode liggende i en gate, eller at kirkegjengere regelrett henrettes?» Det sier hun, en angivelig ikke-kristen i sympati med oss gudfryktige? Vel, uredde henne vet bare altfor godt at ikke bare kristne risikerer «straff» – forfølgelse fortjener alle ikke-troende, alle som en, når muslimene kommer til makten. Kanskje fremtidig med minst to million nordmenn slike forhånds straffedømte…

Det bemerkelsesverdige er, moskeer og islam er et nær politisk ikke-tema i Norge. Men kanskje spesielt nå før valget når samtlige av regjeringspartiene håper å gli stille over mållinjen til sine fortsatte previlegier, en valg-periode til. Så stem aldeles ikke på dem når de ikke en gang vil snakke om nasjonens hovedproblem, den økende segregeringen og den økende volden. Derfor må helt nye partier inn, fordi både PDK og Demokratene vil forandring mens det ennå er mulig.

Innvandringen må stoppes, den ødelegger Norge på de forskjelligste måter. Men klart noen ønsker å brekke ned dette landet vårt til kaos, de lever og puster for kaos og er representert ikke fra høyresiden men mye fra den ytterste venstresiden. Slike er dessverre tillatt viktige samfunns posisjoner av naive politikere som i sin misforståtte godhet tillater dem helt uforholdsmessig mye makt, uproporsjonalt i forhold til velger massen. Slike trojanske hester representerer en stor nasjonal fare, det ser vi overalt i Europa. Ikke rart derfor med kontinents påbegynte fraflytting.

Av de tre aspirerende statsminister kandidater er Trygve Slagsvold Vedum den som nasjonalt er oss langt den tryggeste. Og selv om jeg stemmer på ett av de ovennevnte nye partiene vil jeg håpe at mange nok stemmer Sp og Vedum heller enn Ap og Høyre av gammel vane. Ellers fortsetter denne galskapen til oss svenske tilstander, også her hos oss i Norge. Bare så synd, ja kriminelt at riksmediene misbruker makten til politisk ensretting heller enn til sannferdig rapportering. Avslutt derfor medienes ufortjente statsstøtte.

