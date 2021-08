annonse

Regimet i Beijing gjenåpner kullgruver for å møte et økende behov for kraft. Samtidig skal landet etterleve strenge miljøkrav.

Den nasjonale kommisjonen for utvikling og reform opplyser at 15 gruver spredt over hele landet igjen er virksomme. I forrige uke startet 38 gruver i det indre Mongolia opp igjen, totalt 53 gruver, skriver NTB.

Den samlede kapasiteten til disse gruvene overstiger 110 millioner tonn.

President Xi Jinping har imidlertid bedyret Kina skal bygge ned kullkraften og at topp-punktet skal nås i 2030, før kullkraft-produksjonen skal avta. Så ska Kina arbeide for å oppnå klimanøytralitet i løpet av 30 år.

Kina er verdens største forurenser. Landet står for en tredel av verdens totale klimagassutslipp.

