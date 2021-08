annonse

annonse

I første halvår av 2021 solgte Norge strøm til utlandet for over 5 milliarder kroner. Det er rekord, regnet i kroner.

Nettoeksporten av kraft var på 3,3 milliarder kroner. Det er en tredel mer enn den forrige rekorden for første halvår fra 2012, skriver E24.

De har regnet ut at Norge har solgt årsforbruket av kraft tilsvarende det som brukes av 400.000 boliger til utlandet

annonse

Statnett eier og driver Norges kraftforbindelser til utlandet. Konserndirektør Gunnar Løvås forklarer de høye eksportinntektene med at prisene i markedene rundt oss har vært høyere enn vanlig over en periode.

– Dette skyldes en kombinasjon av lav produksjon av vindkraft, økte priser på kull og gass og høye priser på utslippskvoter som kraftprodusentene på kontinentet må kjøpe, sier han.

I sum har det gitt høye kraftpriser i utlandet.

annonse

– Dermed blir det lønnsomt for Norge å selge kraft til utlandet. Tallet for eksportinntektene i første halvår reflekterer dette, sier Løvås.

Kraftkabler

Men konsekvensene av salget til utlandet er høyere priser til norske forbrukere.

Strømprisen i Sør-Norge har det siste halvåret ligget mellom 50 til 100 prosent over prisen i Midt-Norge. Helt siden desember 2020, da kraftkabelen til Tyskland kom i drift, har «strømprisen sør for Dovre jevnt over vært høyere enn i resten av landet,» skrev Magne Vågsland, som er leder i Naturvernforbundet i Trøndelag i et innlegg i Klassekampen tidligere i sommer.

Strømprisen i 2. kvartal var nesten syv ganger så høy som på samme tid i fjor, skriver Europower.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse