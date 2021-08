annonse

Lambda varianten som først ble funnet i Peru, sprer seg nå over hele Sør-Amerika.

Denne varianten er svært smittsom og langt mer resistent overfor vaksiner enn det viruset som først ble funnet i Wuhan i Kina, skriver ABS-CBN News.

I laboratoriumforsøk så ble det funnet at tre mutasjoner i spike proteinene i viruset hjelper det mot å bli nøytralisert av antistoffer tilført av vaksiner. To andre mutasjoner gjør dette viruset svært smittsomt.

Sjefsforsker Kei Sato ved universitetet i Tokyo mener at selv om det foreløpig ikke er klart om denne varianten er farligere enn Delta-varianten, så sier han at «Lambda kan være en potensiell fare for den menneskelige sivilisasjonen».

Forskere ved Rockefeller universitet mener at en tredje vaksinedose vil hjelpe kroppen med å produsere flere antistoffer, men ikke mot typer som disse nye virusvariantene.

Michel Nussenzweig, som er en av forskerne, sier at en tredje dose vaksine vil hjelpe kroppen i å produsere flere antistoffer som er mindre effektive overfor virusvariantene.

– For øyeblikket hjelper vaksinen mot alvorlig infeksjon, men en tredje dose er for øyeblikket det beste vi har. Skulle en oppdatert vaksine komme på markedet som hjelper mot virusvariantene, så vil den være det som vil brukes.

Studiene viser også at Deltavarianten er like smittsom hos vaksinerte som uvaksinerte. En separat studie fra Singapore viser imidlertid at selv om virusmengden er like stor hos vaksinerte som uvaksinerte, så forsvinner viruset hurtigere hos de som er vaksinerte.

