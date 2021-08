annonse

Det raser en hard metadebatt om Frp-lederens bruk av begrepet «snikislamisering».

– Selv om vi bør lese Listhaug og andre i Frp i beste mening, og ikke tillegge dem meninger og synspunkter de ikke har, er problemet at deres egne ytringer gjør det vanskelig å forstå begrepsbruk og ordvalg på annen måte enn som en videreføring av konspirasjonstenkningen, skriver Gule i Klassekampen, og legger til:

– Slik er uttrykket uløselig knyttet til konspirasjonsteorier om Eurabia og taqiyya, det vil si forestillinger om at muslimer stort sett lyver eller skjuler sine hensikter for å oppnå sine «egentlige» mål – som er å underlegge seg Vesten, ved blant annet innvandring («invasjon»), barnefødsler og nettopp (snik)«islamisering».

Lars Gule er førsteamanuensis ved OsloMet. Han sier at «snikislamisering» har opprinnelse i ekstreme antiislamske og -muslimske grupper.

– Historisk har uttrykket vært knyttet til forestillinger om muslimers forsøk på å omdanne Europa, inkludert Norge, til samfunn styrt av islamske normer.

– Snikislamisering har derfor en historie og et bestemt begrepsmessig innhold. Men Frp-ere – som Siv Jensen og Sylvi Listhaug – avviser dette. De insisterer på at de bruker ordet med et annet begrepsinnhold.

Gule sier at Frp og Listhaug ikke vil gi andre en lignende definisjonsmakt. Som eksempel trekker han frem begreper som «rasisme» og «islamofobi».

– Ved å insistere på aksept for egen definisjon av et begrep, men ikke tilkjenne andre den samme typen definisjonsmakt, taler svært mange i Frp med to tunger, mener han.

