Frp-leder Sylvi Listhaug utpeker Rødt, SV og MDG som hovedmotstandere denne valgkampen.

– Valget vi står overfor, er et verdivalg mellom en venstreradikal sosialistisk side, og Fremskrittspartiet, som er garantisten for å stoppe dem, sier Listhaug.

Hun peker særlig på Rødt, SV og MDG, som hun mener velgerne vil få med på lasset, dersom man stemmer Ap eller Sp.

– Fremskrittspartiet er garantisten for å stoppe de venstreradikale sosialistene i MDG, Rødt og SV. Vi er garantisten for å stoppe skyhøye skatte- og avgiftsøkninger. Vi er garantisten for kontroll på grensene våre. Og vi skal sikre at ingen blir flådd fordi de trenger bilen, sier Listhaug.

Listhaug fremholder at «sosialistene» kan få den største innflytelsen de har hatt siden 1945 hvis venstresiden vinner valget.

