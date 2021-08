annonse

MDG-politiker og forfatter Øyvind Strømmen er sist ut i rekken av Listhaug-kritikere. Han har nettopp skrevet en bok om konspirasjonsteorier.

Konspirasjonsteorier kan nemlig gjøre stor skade, mener Strømmen, som derfor syns det er «mildt sagt kritikkverdig» når Frp-leder Sylvi Listhaug i en kronikk forsikrer at hun tar sterkt avstand fra SIAN og ytre høyre, men samtidig insisterer på fortsatt bruk av begrepet «snikislamisering».

– Listhaug forsøker å fylle det begrepet med nytt innhold, som at det «bare» handler om muslimske særkrav. Men hun kan snakke seg vekk fra det så mye hun bare vil, det endrer ikke på fakta: At «snikislamisering» har konspirasjonsteoretiske undertoner, og at begrepet kommer fra et høyreradikalt univers, sier han til Dagsavisen.

Strømmen nevner i den sammenheng «Eurabia»-teorien, om at muslimer i det skjulte forsøker å islamisere Europa, og det ved hjelp av indre fiender.

– Det å bruke et uttrykk som «å snike», insinuerer at det er noe hemmelig og fordekt som skjer. Når hun bruker det begrepet, kan det fungere som et signal til Frps høyreradikale bakland. Jeg syns dette er en kynisk lek med ideer man burde holde seg unna.

Men Sylvi Listhaug mener at Strømmen tar feil.

– Vi har ikke fylt begrepet med noe nytt innhold. Vi har brukt nøyaktig det samme innholdet helt siden tidligere partileder Siv Jensen brukte det først i 2009, svarer Listhaug, og legger til:

– Det handler om særkrav fra en liten minoritet av muslimer som ønsker å endre Norge ved å innføre kjønnsdelt svømmeundervisning og tillate hijab på passfoto på tross av at politiet sier det er viktig for sikkerheten. Den snikende delen av begrepet handler om at det er små stadige krav, som endrer vårt samfunn skritt for skritt.

Listhaug sier at innvandrere skal tilpasse seg, ikke vi. Hun mener også at akademikere, politikere og media tar feil når de snakker om Frps «høyreradikale bakland».

