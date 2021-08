annonse

annonse

Det er forfatter, PR-mann og tidligere journalist Ole Asbjørn Ness som er ute med en særdeles drepende, men subtil kritikk av statsministerens regjeringsprosjekt.

«Jeg hevder ikke at Erna Solberg er en sosialistisk agent som ødelegger Høyre fra innsiden. Jeg hevder bare at det er en særdeles troverdig konspirasjonsteori,» skriver han i ingressen.

Innlegget i Nettavisen har tittelen: «Hvorfor alle konservative gleder seg til å bli kvitt Erna Solberg»

annonse

– Høsten 2013 trodde mange at Norge fikk en blåblå regjering. Siden har Erna Solberg jobbet dag og natt for å bevise at de tok feil, skriver Ness og fortsetter:

«Bevisene hun har samlet er overveldende. Ingen fulle sjøfolk har noensinne vært større ødelander enn denne vår lengst sittende statsminister fra Høyre. Norge har nå den største offentlige sektoren av noe industriland. Nesten hver tredje jobber i offentlig sektor. I Klassekampen kan vi selvfølgelig lese om en grufull høyre-dreining og nedbygging av velferdsstaten, noe som understreker venstresidens dyskalkuli.»

Ness påpeker at Norge har en større offentlig sektor enn både Finland, Sverige og Danmark. Men likevel er resultatene magre. «Seiler den norske marinen best, lærer norske elever mest, og er norske veier bedre?» spør han retorisk

annonse

Sløseri uten konsekvenser

Ikke bare er byråkratiet Europas mest ineffektive. Det sløses midler til private selskaper.

– Follobanen har sprukket med åtte milliarder, kampflyene våre er blitt verdens dyreste, en mil med jernbane gjennom Moss koster 15 milliarder kroner, regjeringskvartalet … Listen over byggeprosjekter hvor budsjettene sprekker er endeløs, skriver han.

Han setter de siste åtte år i relief.

«I 1988 måtte Statoils grunnlegger Arve Johnsen forlate sjefsposten i vanære etter en budsjettsprekk på Mongstad på under 10 milliarder kroner (i dagens pengeverdi). Pyttpytt sier Erna Solberg og lar Equinor feie et tap på mer enn 200 milliarder kroner på skiferolje i Nord-Amerika under teppet.»

Lever på trygd og «jobber» for staten

annonse

– 1 av 3 nordmenn i arbeidsfør alder arbeider ikke. I den gamle norske paradegrenen arbeidsdeltakelse, er vi forbigått av både Sverige og Tyskland. Legger man til de 30 prosentene som arbeider i offentlig sektor, så har man et flertall av personer i arbeidsfør alder som mottar sitt livsopphold direkte fra det offentlige. Heri ligger kanskje forklaringen på Erna Solbergs raushet: Hun må gå dit velgerne er! Det er ikke i det private næringsliv, skriver han og antyder dermed hvorfor Solberg i praksis fører en sosialistisk og næringsfiendlig politikk.

Ness mener Erna Solberg vil «gå inn i historien som det fornemste norske eksempelet på den moderne politikeren: En politiker som ikke var opptatt av politikk, men av makt i seg selv.»

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474