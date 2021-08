annonse

Senterpartiet vil ikke støtte en regjering de selv ikke er en del av, sier Ola Borten Moe.

Sp-nestleder Ola Borten Moe gjør denne høsten comeback på riksplan i norsk politikk etter åtte år utenfor regjering og Stortinget. Sp vil i regjering med Ap, men ikke med SV. Nylig kom nyheten om at kilder i Ap har hevdet at en ren Ap-regjering kan være en plan B, dersom Ap ikke får til å gjenopplive det gamle rødgrønne regjeringsprosjektet med Ap, Sp og SV sammen.

Nå avlyser Sp og Borten Moe en eventuell ren Ap-regjering.

– Jeg har ikke hørt noe annet enn at Ap vil sitte i regjering med oss, sier Borten Moe til VG.

– Men det er i alle fall slik at Senterpartiet ikke kommer til å støtte en regjering vi ikke er en del av. Vi er garantisten for at det blir et regjeringsskifte, sier han.

Borten Moe bruker dermed en tilsvarende formulering som Frp gjorde før stortingsvalgene i 2009 og i 2013, da daværende Frp-leder Siv Jensen sa at «vi støtter ikke noen regjering vi ikke selv sitter i».

Borten Moe avviser imidlertid at det dreier seg om et ultimatum.

– Sunt bondevett har blitt radikalt

Sp-nestlederen illustrerer den store politiske avstanden fra Sp til MDG, SV og Rødt, og peker blant annet på disse partienes klima- og miljøpolitikk, som han mener består av «meningsløs symbolpolitikk». Sp er pragmatiske, mener han.

– Mens det tidligere var radikale ting som var radikalt, av typen væpnet revolusjon og omveltning av samfunnssystemene. Så har vi kommet dit hen at sunt bondevett og praktisk tilnærming har blitt radikalt, sier han og legger til:

– Av og til når du følger hovedstadspressen kan man få inntrykk av at det jeg sier nå er radikalt. Det er det ikke, sier Borten Moe.

